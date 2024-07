Non aprite quella porta, il capolavoro di Tobe Hooper che ha dato vita al brutale Leatherface – la maschera più terrificante dell’horror – festeggia cinquant’anni. È l’occasione perfetta per ammirare questo capostipite dello slasher, in una gloriosa versione restaurata in 4K per la prima volta nei cinema italiani. Un appuntamento imperdibile che potrà richiamare in sala sia i fan che rivivranno le angoscianti atmosfere del fi lm diventato cult nel tempo, sia i nuovi adepti del genere che potranno goderselo per la prima volta sul grande schermo. Il film è diretto da Tobe Hooper (Poltergeist – Demoniache presenze) con nel cast Marilyn Burns (American Psycho), Gunnar Hansen (Non aprite quella porta 3D), Paul A. Partain (In corsa con il diavolo). Si tratta, come dicevamo, di un evento speciale, in programma per il 23-24-25 settembre, in uscita in lingua originale sottotitolata in italiano.

Sinossi:

A Newt, nel Texas, qualcuno ha profanato alcune tombe, amputando gli arti e la testa ai cadaveri. Le autorità sono allertate, ma sembrano incapaci di venirne a capo. Nel frattempo, un gruppo di giovani decide di trascorrere il week-end in quella regione a bordo di un furgoncino. Rimasti a corto di benzina, i ragazzi e le ragazze raggiungono separatamente una casa abitata da una famiglia di macellai: il pater familias, però, ha tutta l’intenzione di alimentare il proprio mattatoio con i loro corpi…