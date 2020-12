Bullet Train: Hiroyuki Sanada si unisce al cast dell’action con Brad Pitt

Il veterano Hiroyuki Sanada si unisce al cast dell’action Sony, Bullet Train, raggiungendo Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman e Masi Oka.

Ennesimo nuovo nome illustre che si aggiunge nella composizione del ricchissimo cast di Bullet Train, il nuovo action firmato Sony. Perché, dopo Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka e Andrew Koji, sale a bordo del progetto anche Hiroyuki Sanada. E, se ci pensate bene, sarebbe stata quasi una sorpresa non vederlo comparire in una pellicola di questo genere.

Il film sarà diretto dal regista di Deadpool 2, Atomica Bionda e Hobbs & Shaw, David Leitch, che supervisionerà anche la sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz e basata sul romanzo giapponese Maria Beetle, il secondo capitolo della saga sui killer firmata dell’autore best seller Kotaro Isaka. Le riprese dovrebbero iniziare a Los Angeles prima della fine dell’anno.

Bullet Train sarà prodotto da Ryosuke Saegusa e Yuma Terada della CTB Inc., insieme a Kelly McCormick della 87North e a Antoine Fuqua. Kat Samick sarà invece la produttrice esecutiva insieme a Brittany Morrissey per Sony Pictures.

I dettagli della trama della pellicola sono ancora piuttosto vaghi, dunque è inutile dire che non si sa neanche chi sarà il personaggio interpretato dall’attore di origine asiatica.

Hiroyuki Sanada ha recentemente recitato in Army of the Dead di Zack Snyder, uscita previsa su Netflix, e ha appena terminato le riprese del nuovo Mortal Kombat di James Wan e Todd Garner. Apparirà poi in Minamata di Andrew Levitas, al fianco di Johnny Depp. Durante la sua carriera l’attore ha partecipato a produzioni importanti e di successo come Westworld della HBO, Avengers: Endgame e il film candidato all’Oscar, Il crepuscolo del samurai.