Bullet Train: Masi Oka si unisce al cast del film con Brad Pitt

La star di Heroes Masi Oka si unirà a Brad Pitt, Zazie Beetz e Aaron Taylor Johnson nel cast di Bullet Train, l’adattamento firmato Sony del romanzo di Kotaro Isaka.

Dopo la notizia di pochi giorni fa dell’aggiunta di Zazie Beetz, il cast di Bullet Train si arricchisce anche della presenza di Masi Oka, conosciuto principalmente per la sua partecipazione a Heroes. Il thriller della Sony già vantava le partecipazioni di Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry e Andrew Koji.

Alla regia della pellicola ci sarà David Leitch (Deadpool 2, Atomica Bionda e Hobbs & Shaw), che supervisionerà anche la sceneggiatura, scritta da Zak Olkewicz e basata sul romanzo giapponese Maria Beetle, il secondo capitolo della saga sui killer firmata dell’autore best seller Kotaro Isaka. Le riprese dovrebbero iniziare a Los Angeles prima della fine dell’anno.

Bullet Train sarà prodotto da Ryosuke Saegusa e Yuma Terada della CTB Inc., insieme a Kelly McCormick della 87North e a Antoine Fuqua. Kat Samick sarà invece la produttrice esecutiva insieme a Brittany Morrissey per Sony Pictures.

I dettagli della trama della pellicola sono ancora piuttosto vaghi, dunque è inutile dire che non si sà neanche l’identità del personaggio interpretato dall’attore di origine giapponese.

Oka è stato nominato agli Emmy e ai Golden Globe per il ruolo di Hiro nella serie NBC Heroes. Di recente l’attore ha invece doppiato il personaggio dell’Agente K nel film d’animazione Spie sotto copertura e ha recitato al fianco di Jason Statham in Shark – Il primo squalo. Tra le altre cose ha anche recitato e prodotto, insieme a Dan Lin e Roy Lee, l’adattamento Netflix della serie anime Death Note. Attualmente sta producendo, insieme a Will Gluck e Jodi Hildebrand, If Cats Disappeared from the World per Sony Pictures.