PS5: Mediaworld venderà nuove console al lancio, ma solo online

PS5 tornerà ad essere disponibile da Mediaworld il 19 novembre, ma solo per la vendita online come da istruzione di Sony.

PS5 tornerà ad essere disponibile da Mediaworld al lancio, ossia il 19 novembre 2020, ma solo online in base a quanto riferito oggi in una precisazione inviata dalla catena di rivenditori.

Altre console PS5 saranno disponibili solo online il giorno del lancio, il 19 novembre. Non ci saranno quantità disponibili per l’acquisto direttamente in negozio. Continuate a seguirci online per ulteriori aggiornamenti”.

Secondo quanto riportato quindi, anche Mediaworld sceglie di seguire le linee guida di Sony che ha chiesto ai negozi di vendere la sua console solo online proprio per evitare code ed assembramenti in questo periodo di emergenza sanitaria.

Lo stesso discorso vale anche per GameStop: chi ha preordinato a console sarà in grado di “convertire” il suo ritiro. Non potrete più recarvi in negozio per ritirare la console prenotata, ma questa vi verrà direttamente recapitata a casa dal corriere.

Inutile dire che anche stavolta ci aspettiamo che la quantità di PS5 in più disponibili al lancio online sia comunque piuttosto esigua rispetto alla domanda, dato l’andamento delle prevendite, dunque qualora non foste riusciti ancora a preordinare PS5 vi consigliamo di tenervi pronti a procedere velocemente all’acquisto.

Nel frattempo vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate già la recensione di PS5, curata dal nostro Itomi.

PS5 sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre 2020.