The Batman: posticipata ancora la data d’uscita del film

L’uscita di The Batman è stata rimandata al 2022. La Warner Bros. ha posticipato di un anno l’arrivo in sala del lungometraggio.

La data d’uscita di The Batman slitta ancora, ed il film si sposta dal 2021 al 2022. Il lungometraggio doveva inizialmente uscire il 25 giugno 2021, e successivamente è stato spostato all’1 ottobre 2021. Ora invece uscirà il 4 marzo 2022.

Il posticipo è dovuto probabilmente anche alla situazione che riguarda Robert Pattinson, che ha contratto il Coronavirus e che è ancora assente dal set della produzione. Certo, dopo l’uscita del trailer gli appassionati non vedevano l’ora di potersi gustare il film, che ora è stato ulteriormente rimandato.

Matt Reeves ha dichiarato che il lungometraggio s’ispirerà a Chinatown e Seven, ed al fumetto Batman Ego.

Per il film il regista Matt Reeves, oltre ad annunciare John Turturro come Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino, ha scelto Andy Serkis come maggiordomo di Bruce Wayne, ovvero Alfred.

Altro attore che farà parte del lungometraggio sarà Jeffrey Wright, che vestirà i panni del Commissario Gordon. Mentre il Cavaliere Oscuro sarà interpretato da Robert Pattinson. E Zoe Kravitz sarà Catwoman.