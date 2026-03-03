Apple svela per sbaglio il nome del suo MacBook ‘low-cost’: ecco tutto quello che sappiamo

Apple ha accidentalmente rivelato il nome del suo prossimo MacBook economico attraverso un documento normativo apparso brevemente sul sito ufficiale dell’azienda per scopi di conformità UE. Il modello, denominato “MacBook Neo” (sigla A3404), dovrebbe essere annunciato mercoledì 4 marzo alle 15:00 ora italiana, senza live stream ufficiale ma con sessioni hands-on per la stampa a New York, Londra e Shanghai. Il link è stato rimosso da Apple pochi minuti dopo la scoperta.

Un Mac diverso da tutti gli altri

Il MacBook Neo si preannuncia come un prodotto inedito nella lineup Mac, almeno per quanto riguarda il processore: le indiscrezioni indicano l’adozione di un chip della serie A (probabilmente A18 Pro o A19 Pro, la stessa famiglia utilizzata sugli iPhone) al posto del consueto chip M.

Si tratterebbe di una scelta insolita per un Mac, ma coerente con l’obiettivo di contenere i costi e posizionare il dispositivo al di sotto del MacBook Air. Il prezzo di partenza, ancora non confermato, è stimato tra i 599 e i 799 dollari. In Italia potrebbe essere vicino agli 800€.

Sul fronte del design, il laptop si preannuncia molto, molto interessante. Quantomeno se amate i design colorati come quello dell’iPad 11th gen o degli iPhone 17. Il Neo dovrebbe – finalmente – rompere con la sobrietà cromatica tipica dei Mac professionali, proponendo colorazioni vivaci come rosa, blu, giallo e verde, un’impostazione che richiama l’identità visiva degli iPhone e degli iPad entry-level.

Specifiche tecniche attese

I documenti trapelati forniscono alcune indicazioni concrete sulla dotazione hardware. Il MacBook Neo includerà due porte USB-C e una porta MagSafe per la ricarica, presumibilmente abbinata al colore della scocca.

Sul fronte connettività, il dispositivo supporterà il Wi-Fi 7, lo standard più recente, ma, a differenza del MacBook Pro appena annunciato, non adotterà il chip proprietario N1 di Apple, affidandosi invece a una soluzione MediaTek per Wi-Fi e Bluetooth. Le dimensioni del display non sono ricavabili dai documenti, ma le indiscrezioni convergono su uno schermo da 12,9 pollici.

Non resta che aspettare domani per conoscere finalmente tutto del nuovo laptop economico di Apple. L’annuncio dovrebbe chiudere la ‘settimana di fuoco’ di Apple, che tra oggi e ieri ha già presentato iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Pro con M5 Pro e Max e i nuovi Apple Studio Display.