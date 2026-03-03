Nuovo iPad Air M4 vs iPad Air M3, confronto definitivo: quale scegliere?

Apple ha annunciato il nuovo iPad Air con chip M4. Tanta potenza, poche altre novità. A partire dal prezzo e questa sì che è una notizia! Nonostante la crisi dei prezzi delle memorie DRAM e NAND, Cupertino è riuscita a mantenere il listino invariato rispetto al day 1 dell’anno scorso.

Un segnale positivo per il portafoglio degli utenti, ma che non basta a nascondere un aggiornamento tutto sommato piuttosto timido. Chipset e RAM a parte (per carità, non è poco) ci troviamo praticamente davanti allo stesso identico tablet di un anno fa. E considerato che le giacenze dell’Air M3 2025 ora potrebbero trovarsi a prezzi molto convenienti, forse potrebbe avere senso puntare proprio sulla ‘vecchia’ generazione.

Più veloce, più connesso: il cuore del nuovo iPad Air

La RAM sale da 8 a 12 GB e il processore fa un salto generazionale, ma per il resto siamo praticamente di fronte allo stesso iPad Air di un anno fa.

Dunque, il cambiamento più sostanziale di questa generazione riguarda le prestazioni. Il chip M4 garantisce, secondo Apple, un incremento di velocità fino al 30% in più rispetto all’M3, una differenza che potrebbe risultare tangibile non solo per i professionisti impegnati in lavori pesanti come il montaggio video, ma anche per gli utenti comuni nel lungo periodo, man mano che iPadOS diventerà più esigente. Chiaramente, questo balzo di prestazioni si fa sentire anche nel gaming.

L’aumento di RAM da 8 a 12 GB è altrettanto rilevante, soprattutto per chi fa uso intensivo delle funzioni di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale integrato di Apple. Funzioni che, con l’arrivo della nuova (e a lungo posticipata) versione di Siri, dovrebbero diventare sempre più centrali in futuro.

A completare il quadro della connettività, il nuovo chip N1 porta il supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, con velocità teoriche fino a 46 Gbps — una specifica che, nella pratica, difficilmente servirà all’utente medio. L’autonomia rimane invariata: fino a 10 ore in navigazione Wi-Fi e 9 ore sul modello cellulare.

Design, display e fotocamere: tutto come prima

Chi sperava in qualche novità estetica o tecnologica sul fronte del display resterà deluso. L’iPad Air M4 conserva lo stesso pannello Liquid Retina LED a 60Hz, con risoluzione 2.360 x 1.640 per l’11 pollici e 2.732 x 2.048 per il 13 pollici. Nessuna transizione all’OLED o al Mini-LED, nessun passo verso i 120Hz dei modelli Pro: una lacuna che si fa sentire soprattutto confrontando la fluidità visiva dei due segmenti di gamma. Le colorazioni disponibili — blu, viola, beige e grigio — rimangono le stesse dell’anno scorso, e le dimensioni fisiche sono praticamente identiche (l’11 pollici pesa appena un grammo in più rispetto al modello M3). Anche le fotocamere non cambiano: sia il sensore frontale che quello posteriore sono da 12 megapixel, come nel predecessore. Sul fronte software, iPadOS 26 è già disponibile dal’autunno scorso e gli accessori compatibili — Apple Pencil Pro e Magic Keyboard — sono gli stessi della generazione precedente.

iPad Air M4 vs iPad Air M3: vale la pena aggiornare?

Insomma, il bilancio appare davvero chiarissimo. Se avete già un iPad Air M3 il passaggio al nuovo modello non avrebbe praticamente nessuna giustificazione. Mentre, se venite da un modello più datato – o semplicemente valutate l’acquisto di un primo iPad – vale sicuramente la pena di fare qualche considerazione in più.

Il balzo dal chip M3 all’M4, come abbiamo visto, è reale e notevole. Ma non siamo davvero sicuri che la maggior parte degli utenti sia nella posizione di sfruttarlo a pieno. Quindi, fatevi queste domande: siete power user che utilizzano l’iPad Air per task che hanno bisogno di un chip di ultima generazione? Montate video in 4K per professione o hobby? Fate parte di quell’1% (si fa per dire) di utenti che giocano a titoli tripla A su iOS? Se sì, scegliete il nuovo modello senza esitazione. In tutti gli altri casi: fatelo se volete fare un investimento ‘future proof’, certi che il tablet avrà un ciclo vita e un supporto leggermente più esteso. Altrimenti, scandagliare il web a caccia di sconti e offerte sull’Air M3 potrebbe essere la scelta più saggia.

Anche in questo caso, vi ricordiamo che iPhone 17e e iPad Air M4 sono solo i primi di una lunga lista di annunci attesi per i primi giorni di marzo. A brevissimo dovrebbero arrivare novità anche sul fronte dei MacBook.