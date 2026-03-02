PS5 Pro, arriva il nuovo PSSR con AI: grafica degna di un PC di fascia alta

Sony prepara un aggiornamento chiave per PS5 Pro. A marzo debutta una versione potenziata del PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la tecnologia di upscaling basata su AI che promette immagini più nitide e frame rate stabili. Tra i primi titoli a sfruttarla ci sarà Resident Evil Requiem.

Nuovo PSSR con AI

L’annuncio arriva da Mark Cerny, storico lead architect di PlayStation 4, PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Nel suo post ufficiale spiega che PSSR è “una libreria di intelligenza artificiale che analizza le immagini di gioco pixel per pixel durante l’upscaling”, migliorando la fedeltà visiva pur mantenendo una risoluzione interna meno onerosa per l’hardware.

La nuova versione “adotta un approccio molto diverso sia dalla rete neurale che dall’algoritmo complessivo”, consentendo di preservare contemporaneamente qualità dell’immagine e fluidità. In sostanza, la PS5 Pro potrà offrire dettagli più definiti senza sacrificare il frame rate.

Uno dei primi giochi a integrare il nuovo PSSR sarà Resident Evil Requiem di Capcom. Masaru Ijuin, Senior Manager della divisione R&D Engine Development Support, ha spiegato: “Con Resident Evil Requiem ci siamo concentrati sul migliorare la qualità della presentazione del protagonista grazie a una versione aggiornata del RE Engine per approfondire l’immersione nell’horror”.

E ancora: “Ogni singolo capello e filo di barba è reso come un poligono, così da muoversi realisticamente in risposta al movimento del corpo e al vento. Il modo in cui la luce attraversa i capelli cambia a seconda della loro sovrapposizione”. Secondo Capcom, il nuovo PSSR ha permesso di “elaborare con successo questi dettagli e la particolarità delle texture, tradizionalmente difficili da migliorare in upscaling per via della loro complessità”.

Collaborazione con AMD

L’aggiornamento è anche il risultato della collaborazione tra Sony e AMD nel progetto “Project Amethyst”, annunciato nel 2024 per sviluppare tecnologie machine learning dedicate alla grafica e al gameplay.

Cerny ha rivelato che Sony ha contribuito allo sviluppo di FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) e che parte dei miglioramenti ottenuti lato PC stanno ora arrivando su PS5 Pro. La collaborazione punta anche a migliorare l’efficienza energetica e le performance complessive, con possibili benefici per le future console next-gen.

L’aggiornamento software che introdurrà il nuovo PSSR sarà disponibile a marzo. La funzione potrà essere attivata o disattivata dalle impostazioni della console.