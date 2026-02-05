Netflix abbandona PlayStation 3 dopo 20 anni di onorato servizio

Un capitolo storico del rapporto tra console e streaming si prepara a chiudersi definitivamente. Netflix ha annunciato che interromperà il supporto alla propria applicazione su PlayStation 3 a partire dal 3 marzo, segnando la fine di uno dei servizi più longevi mai disponibili su una piattaforma gaming.

La notizia è emersa inizialmente grazie alla segnalazione di un utente su Reddit, che ha condiviso il messaggio di dismissione mostrato direttamente dall’app Netflix sulla console. Il servizio invita gli utenti a consultare l’elenco aggiornato dei dispositivi compatibili, confermando che il supporto alla PS3 non verrà più mantenuto.

La PlayStation 3 debuttò negli Stati Uniti il 17 novembre 2007, diventando rapidamente uno dei prodotti più rappresentativi della generazione HD. Netflix arrivò sulla console nel 2009, ma inizialmente con una soluzione curiosa: a causa di un accordo di esclusiva tra Netflix e Xbox 360, gli utenti Sony dovevano richiedere un disco Blu-ray dedicato per accedere al servizio. Solo nel 2010, terminata quell’intesa commerciale, l’app streaming diventò finalmente scaricabile direttamente dalla piattaforma.

Il fatto che Netflix sia rimasto operativo su PS3 fino al 2026 ha sorpreso molti osservatori, considerando l’età dell’hardware. La console ha infatti superato i vent’anni di vita commerciale e, nonostante il calo drastico dell’utenza attiva, continua a essere utilizzata in alcune nicchie del mercato tecnologico e del retrogaming. La decisione di Netflix si inserisce in una strategia più ampia che negli ultimi anni ha portato alla progressiva eliminazione del supporto alle piattaforme più datate. L’evoluzione dei codec video, dei sistemi DRM e degli standard di sicurezza rende infatti sempre più complesso mantenere la compatibilità con dispositivi progettati in un’epoca tecnologica completamente diversa.