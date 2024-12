A un mese dal suo debutto, la PlayStation 5 Pro sta registrando vendite solide a livello globale, confermandosi popolare tra i gamer appassionati di hardware di ultima generazione. Nonostante un prezzo elevato di circa 800€ e alcune mancanze come l’assenza di un lettore Blu-ray e di un supporto verticale incluso, i giocatori sembrano disposti a investire per godere di prestazioni migliorate e ray tracing avanzato.

Dati di vendita incoraggianti

Secondo Mat Piscatella di Circana, la PS5 Pro ha rappresentato il 19% delle unità PS5 vendute negli Stati Uniti a novembre e ha contribuito al 28% delle entrate mensili della linea PS5. In termini di ricavi, il lancio della PS5 Pro ha generato un fatturato superiore del 50% rispetto a quello della PS4 Pro nel suo mese di debutto, nonostante le vendite in unità siano state inferiori del 12%.

La console ha avuto un impatto significativo anche in altri mercati: nel Regno Unito ha costituito il 26% delle vendite totali di console a novembre, mentre in Giappone ha rappresentato ben il 63% delle vendite PS5 nello stesso periodo. Insomma, al netto delle polemiche iniziali sul prezzo della console, vicino a quello di un laptop di fascia media, per il momento i dati stanno dando ragione a Sony.

In futuro le console costeranno come un PC?

Il costo elevato della PS5 Pro, significativamente superiore ai 400 euro della PS4 Pro al lancio, ha inizialmente suscitato reazioni contrastanti. Molti critici hanno sottolineato che il salto di qualità rispetto alla PS5 standard è relativamente modesto. Tuttavia, Sony ha chiarito che la PS5 Pro è progettata per un pubblico specifico: i gamer hardcore disposti a pagare un prezzo premium per ottenere il massimo delle prestazioni.

Il presidente di Sony, Hiroki Totoki, ha confermato che la strategia di prezzo non ha scoraggiato le vendite, sottolineando come la console abbia raggiunto il pubblico per cui era pensata. E’ evidente che ci troviamo davanti ad un potenziale precedente, di cui le aziende del settore faranno tesoro. Insomma, non ci stupirebbe se – magari fin dal lancio -, anche con la prossima generazione vedremo altre console “Pro” proposte a quasi 1000€. Come un PC da gaming ‘economico’.