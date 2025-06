Il SUV Xpeng G7 fissa un nuovo standard nei test AEB ad alta velocità

Xpeng G7, crossover elettrico, ha superato il test AEB a una velocità di 130 km/h, superiore di 10 km/h rispetto al limite di velocità previsto sulle autostrade cinesi. Si tratta di un risultato che di fatto fissa un nuovo standard legato al test. Ricordiamo che Xpeng G7 è disponibile per i preordini a partire dall’11 giugno e ha già ottenuto oltre 10.000 prenotazioni. Il prezzo è pari a 235.800 Yuan, ovvero 32.500 USD.

Quello che differenzia il crossover da tutti gli altri rivali, è la presenza di tre chip Turing AI con una potenza di calcolo di picco di 2.200 TOPS. Il 19 giugno, come detto, G7 ha completato il testo AEB mettendo in mostra l’utilità del suo hardware.

Xpeng G7 brilla nel test AEB e mette in mostra la sua incredibile tecnologia

Sono stati pubblicati online i video che mostrano Xpeng G7 nel test di frenata di emergenza autonomo. L’auto rileva un ostacolo statico e avvia la frenata automatica di emergenza a una velocità di 130 km/h. Il risultato è che il crossover ha evitato l’impatto fermandosi in tempo.

Naturalmente, non bisogna dimenticare che un bersaglio in movimento avrebbe causato qualche difficoltà in più, per via del maggior tempo impiegato dall’auto nel rilevare un oggetto in movimento. Ad ogni modo, il G7 ha superato il Golden standard per le prestazioni AEB in Cina. Il veicolo si è fermato a 130 km/h in un test pedonale statico e ha completato il test AEB a 120 km/h di notte, fermandosi a 80 km/h all’interno di un tunnel.

La dotazione di Xpeng G7 è impressionante: è dotata di 11 telecamere e tre radar a onde mm. Il sistema è alimentato da tre chip AI Turing che è più potente del chip AGX Thor di Nvidia e dei chip AI4 di Tesla. Xpeng G7 è un SUV di medie dimensioni. All’interno troviamo un touchscreen galleggiante da 15,6 pollici e il display head-up di realtà aumentata da 87 pollici di Huawei che sostituisce il classico cruscotto.

L’auto è proposta solo in versione RWD con un singolo motore elettrico da 292 cavalli. L’autonomia è tra 602 e 702 chilometri con cerchi da 18 pollici e tra 577 e 677 chilometri su cerchi da 20 pollici.