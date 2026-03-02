Honor Magic V6 sfida Samsung e Apple: il pieghevole più sottile al mondo è già tornato

Honor accelera senza precedenti nel mercato foldable. A soli sette mesi dal lancio del Magic V5, il brand cinese annuncia il nuovo Magic V6, con un aggiornamento che punta soprattutto su design ultrasottile, batteria potenziata e nuovo chip Snapdragon. Ma basta questo per giustificare un nuovo modello a distanza così ravvicinata dal precedente?

Design sempre più estremo

Honor sembra voler correre contro il tempo… e contro i rivali. Il vero bersaglio è Samsung, con un occhio anche alla possibile (anzi, certa) discesa in campo di Apple nel settore pieghevoli.

Il Magic V6 difende il titolo di foldable più sottile al mondo: nella colorazione bianca misura 8,75 mm da chiuso e appena 4,0 mm da aperto. Le versioni nera, oro e rossa si fermano rispettivamente a 9 mm e 4,1 mm. Numeri impressionanti, soprattutto considerando che il modello pesa solo 219 grammi (224 g nelle altre varianti), meno di un iPhone 17 Pro Max da 233 grammi.

Honor promette robustezza nonostante lo spessore ridottissimo: certificazioni IP68 e IP69, display resistente ai graffi e agli urti e una cerniera rinforzata. Tuttavia, resta il dubbio sulla durabilità a lungo termine, visto che i pieghevoli subiscono stress meccanici continui.

Internamente, l’azienda ha riprogettato antenna, altoparlanti, motore di vibrazione, modulo NFC, slot SIM e alloggiamento USB-C per recuperare spazio. Il risultato? Una batteria da 6.660 mAh con 25% di silicio (oltre 7.000 mAh nella versione cinese con tecnologia CATL), capace — secondo Honor — di garantire fino a 24 ore di riproduzione video sul display principale.

Specifiche e strategia

Sul fronte tecnico, le novità sono più contenute. Il comparto fotografico resta invariato: doppio sensore da 50 MP più teleobiettivo da 64 MP, con fotocamere selfie da 20 MP sia esterna che interna. Anche il display principale mantiene dimensioni e risoluzione precedenti, mentre lo schermo esterno cresce leggermente a 6,52 pollici.

Il cuore del dispositivo è il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, primo chip di questa serie su un foldable, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Un upgrade rispetto al modello precedente, che garantisce sufficiente potenza per AI e anche per i giochi più esigenti.

Interessante invece la strategia software: Honor spinge fortemente sull’integrazione con l’ecosistema Apple. Installando Honor Connect su iPhone e Mac, è possibile condividere file, estendere il desktop e persino gestire AirPods. Nei materiali marketing il V6 viene definito “un compagno ideale per macOS”.

Un messaggio che suona quasi come un ponte verso gli utenti Apple più fedeli: l’idea è offrire un ingresso morbido nell’universo Android senza rinunciare ai propri dispositivi. Una mossa astuta, specie considerato che questo device batte sul tempo l’arrivo del primo atteso iPhone Fold.