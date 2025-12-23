I tre smartphone pieghevoli più attesi del 2026: attenzione alla proposta di Honor

Il 2026 si preannuncia come l’anno della maturità definitiva per il settore dei foldable, con una competizione che vedrà finalmente scendere in campo i nomi più pesanti dell’industria. Se fino ad oggi il mercato è stato dominato da pochi attori, il prossimo anno segnerà l’ingresso di nuovi debuttanti. Parliamo ovviamente di Apple, che potrebbe rendere questo segmento – oggi ancora di nicchia – popolare come mai era stato prima d’ora.

Ovviamente, il debutto del primo iPhone Fold alza di molto la posta per tutti gli altri produttori. E questo è un bene per i consumatori, che nel 2026 vedranno finalmente l’arrivo di smartphone pieghevoli con fotocamere e batterie realmente degne di un top di gamma da oltre 1.000€.

iPhone Fold: un design che è già controverso

Dopo anni di attese e prototipi interni, il 2026 dovrebbe finalmente accogliere il primo iPhone Fold. Secondo le analisi più recenti, Apple adotterà un design “a libro” con un display interno da circa 7,8 pollici e uno esterno da 5,5 pollici. Avete capito bene: il display esterno sarà estremamente ‘tozzo’ e compatto. Una scelta controversa, che sicuramente aiuterà Apple a distinguersi, ma potrebbe anche rivelarsi controproducente.

La vera innovazione risiederebbe nell’uso di materiali avanzati per eliminare quasi totalmente la piega centrale, sfida tecnica su cui Cupertino ha lavorato a lungo. Le indiscrezioni suggeriscono l’integrazione del chip A20 Pro e, curiosamente, lo spostamento del Touch ID sul tasto laterale per mantenere il profilo ultra-sottile. Il prezzo, tuttavia, si preannuncia d’élite, con stime che superano i 2.400 euro.

Il Samsung Galaxy Fold8 si sdoppia: c’è anche la versione ‘grande’

Per contrastare l’arrivo di Apple, Samsung è pronta a sdoppiare la sua offerta con il Galaxy Z Fold8. Oltre al modello standard, i leak di dicembre parlano di una variante “Wide” con un rapporto di forma più ampio, simile a un libro aperto, per migliorare l’ergonomia del display esterno.

Il nuovo flagship coreano punterà tutto sull’integrazione della S Pen direttamente nel corpo del dispositivo e su un comparto fotografico ereditato dalla serie S26 Ultra, con un sensore principale da 200 MP. Finalmente ci siamo: spendere 1.600€ per uno smartphone non porterà più al paradosso di non avere una fotocamera degna degli attuali standard della fascia alta.

Honor Magic V6: batteria da primo della classe e super sottile

Infine, vi suggeriamo di guardare con attenzione le mosse di un brand cinese. Honor nel 2025 ha già sfornato il pieghevole più sottile di sempre (salvo essere battuta pochi mesi dopo da Samsung) e nel 2026 vuole fare anche di meglio. L’Honor Magic V6 punta a confermarsi il re della “sottigliezza”. Le ultime notizie trapelate su Weibo indicano che il dispositivo monterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria rivoluzionaria da ben 7.200 mAh, una capacità record per un pieghevole.

Il segmento ha sempre sofferto il compromesso tra form factor atipica e autonomia. Finalmente le cose stanno per cambiare. Chissà se il Magic V6 potrà competere ad armi pari con il Fold8 anche sul fronte della fotocamera: a quel punto sì che sarebbe una proposta completa e non avremmo quasi dubbi. Sarebbe lui il pieghevole su cui puntare nel 2026.