iPhone Fold senza segreti: design, prezzo, data e tutto quello che devi sapere

Il 2026 è l’anno dell’attesissimo iPhone Fold. Ormai sappiamo praticamente tutto (o quantomeno così pensiamo). Secondo diverse fonti affidabili, Apple lancerà il suo attesissimo dispositivo foldable a settembre del 2026, aprendo un nuovo capitolo nella propria strategia hardware premium.

Design e display

Il dispositivo, che i media hanno già ribattezzato iPhone Fold, dovrebbe adottare un design “book-style”, a libretto, simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold, e non a conchiglia come il Samsung Galaxy Z Flip. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, lo spessore sarà compreso tra 9 e 9,5 mm da chiuso e circa 4,5-4,8 mm da aperto, rendendolo uno dei pieghevoli più sottili sul mercato.

Lo schermo esterno dovrebbe misurare tra 5,3 e 5,5 pollici, mentre quello interno arriverà a 7,7-7,8 pollici, con una risoluzione fino a 2.713 x 1.920 pixel. Ed è proprio questo uno dei dati più interessanti e che dovrebbe distanziare l’iPhone Fold dai suoi competitor. Da chiuso, infatti, il device sarà una piccola mattonella sviluppata più orizzontalmente che verticalmente. Una scommessa, dato che gli utenti – almeno in teoria – usano soprattutto lo schermo esterno nelle operazioni quotidiane, sfruttando lo schermo interno solo per la riproduzione di contenuti multimediali.

Secondo fonti della catena di fornitura citate dal sito UDN, Cupertino avrebbe risolto “il problema della piega”, realizzando quello che potrebbe essere definito il primo smartphone pieghevole “praticamente senza piega visibile”. Al CES abbiamo già visto – grazie a Samsung – un prototipo di schermo con questa caratteristica. Anche qui, dunque, le sorprese saranno poche.

La soluzione includerebbe una cerniera in lega di titanio e acciaio inossidabile, con l’impiego di metallo liquido per migliorare resistenza e distribuzione dello stress meccanico. Una scelta che, secondo Kuo, permetterebbe di ottenere un pannello interno “virtualmente privo di segni”.

Specifiche e prezzo

Sul fronte hardware, Mark Gurman di Bloomberg riferisce che il dispositivo utilizzerà il modem proprietario C2, evoluzione del C1 introdotto con iPhone 16e. È atteso il supporto mmWave negli Stati Uniti e l’assenza dello slot SIM fisico.

Per quanto riguarda la sicurezza, Apple potrebbe rinunciare al Face ID in favore di un tasto laterale con Touch ID integrato, soluzione già vista su iPad mini. Le fotocamere dovrebbero essere quattro in totale: due posteriori da 48 megapixel, una interna e una frontale esterna.

La batteria, definita come “la più grande mai montata su un iPhone”, dovrebbe sfruttare celle ad alta densità. Apple starebbe inoltre lavorando sull’ottimizzazione dei componenti interni per massimizzare l’autonomia.

Capitolo prezzo: le stime parlano di una cifra compresa tra 2.000 e 2.500 dollari negli Stati Uniti, posizionando l’iPhone Fold nel segmento ultra-premium. Nonostante il costo elevato, gli analisti ritengono che una parte della base utenti Apple lo considererà un “dispositivo imprescindibile” se la qualità sarà all’altezza delle aspettative.

La produzione di massa sarebbe prevista per la seconda metà del 2026, anche se alcune ipotesi parlano di possibili slittamenti ad inizio 2027. C’è il rischio che venga presentato a settembre, dunque, ma con le prime consegne previste solo per diversi mesi dopo. L’Italia rimane un’incognita sia per prezzo che per disponibilità: il nostro mercato è già stato snobbato da Apple per il lancio del suo costoso visore Vision Pro e anche il Pixel Fold ha segnato un precedente pericoloso.