I primi occhiali Smart di Samsung si preannunciano già un must-have

Dopo mesi di indiscrezioni, Samsung ha rotto il silenzio sui suoi occhiali per la realtà aumentata. La conferma ufficiale è arrivata durante la call sui risultati del quarto trimestre 2025, quando Seong Cho, vicepresidente esecutivo della divisione Mobile Experiences, ha delineato la strategia dell’azienda per il 2026 e ha citato esplicitamente il debutto degli occhiali AR di nuova generazione.

E’ la prima volta che Samsung associa il progetto a una finestra temporale concreta, spostandolo definitivamente dal territorio dei rumor a quello dei piani dichiarati.

Nel suo intervento, Cho ha collegato gli occhiali AR a una visione più ampia che ruota attorno a esperienze AI multimodali e immersive, distribuite su più form factor. Un messaggio coerente con l’evoluzione recente dell’ecosistema Galaxy, dove intelligenza artificiale e dispositivi indossabili stanno assumendo un ruolo sempre più centrale. Per Samsung, in altre parole, la realtà aumentata non è un esperimento fine a sé stesso, ma qualcosa che vede come fondamentale per la sua strategia.

Come saranno gli occhiali smart di Samsung

Un rapporto di Galaxy Club ha svelato un dettaglio rilevante: Samsung starebbe lavorando a due varianti distinte, contraddistinte dai codici SM-O200P e SM-O200J. Le differenze tra i due modelli non sono ancora chiare, ma l’orientamento verso gli stessi mercati lascia pensare a configurazioni hardware o regionali, piuttosto che a prodotti con funzioni radicalmente diverse.

Sempre secondo le indiscrezioni, gli occhiali AR potrebbero integrare una fotocamera da 12 megapixel con autofocus, il chipset Qualcomm AR1 pensato per dispositivi indossabili e una batteria da 155mAh. Specifiche che, se confermate, suggeriscono un dispositivo leggero, progettato per un uso quotidiano e fortemente dipendente dall’elaborazione AI on-device. Samsung, tuttavia, non ha ancora validato ufficialmente questi dettagli, invitando implicitamente alla cautela.

Sul fronte delle tempistiche, la conferma del lancio entro l’anno non implica un’uscita imminente. Samsung ha presentato il suo visore Galaxy XR lo scorso ottobre, e un debutto degli occhiali AR verso la fine dell’anno appare una scelta plausibile anche per allineare marketing, software e partnership. Non resta che aspettare per saperne di più.