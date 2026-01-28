Samsung Galaxy Z Trifold, prezzo esagerato: negli USA sfiora i 3.000$

Dal 30 gennaio gli Stati Uniti potranno finalmente acquistare il Samsung Galaxy Z Trifold, il primo smartphone con triplo schermo pieghevole di Samsung. Un dispositivo che rappresenta l’evoluzione più audace nel campo dei telefoni foldable, ma che arriva con un cartellino del prezzo oltraggioso.

Prezzo esagerato: chi lo compra davvero?

Quando Samsung aveva svelato il dispositivo a fine 2025, molti si aspettavano un prezzo elevato. Tuttavia, la cifra di 2.900 dollari supera le previsioni più pessimistiche, posizionando il Galaxy Z Trifold nella fascia di prezzo dei computer portatili premium piuttosto che degli smartphone. Gli acquirenti americani avranno accesso esclusivamente alla configurazione con 512GB di memoria interna, disponibile unicamente nella colorazione nera.

Samsung punta chiaramente su un pubblico specifico: professionisti e utenti che attualmente utilizzano sia uno smartphone che un tablet potrebbero trovare conveniente consolidare entrambi i dispositivi in un’unica soluzione. L’investimento iniziale di 2.900 dollari potrebbe sembrare più ragionevole se confrontato con l’acquisto separato di un flagship phone e di un tablet di fascia alta, che insieme potrebbero avvicinarsi a quella cifra.

I ‘tripla-piega’ hanno davvero un futuro?

Come accaduto con i primi modelli di smartphone pieghevoli, che al debutto costavano cifre proibitive, è lecito aspettarsi che le future iterazioni del Galaxy Z Trifold vedranno una riduzione dei costi di produzione. L’ottimizzazione dei processi manifatturieri e l’economia di scala potrebbero rendere questa categoria di dispositivi accessibile a un pubblico più ampio nei prossimi anni.

Certo, a patto che – alla prova dei fatti – il mercato dimostrerà di avere un reale interesse per questo nuovo form factor. Insomma, dovrà esserci una domanda sufficientemente robusta da convincere Samsung a continuare ad investire sui pieghevoli a triplo schermo. Se così non fosse, l’azienda potrebbe scegliere di continuare ad investire sui pieghevoli tradizionali, che del resto stanno dando risultati sempre più convincenti (il Galaxy Z Fold7 è stato un successo globale).

A prescindere, il mercato degli smartphone pieghevoli sta ufficialmente entrando in una nuova fase, molto più matura ed entusiasmante per gli appassionati. Da una parte, finalmente iniziamo a vedere i primi pieghevoli con batterie e fotocamere davvero degne di un top di gamma; dall’altra, dopo anni di attesa, nel 2026 vedremo il primo iPhone Fold, che potrebbe diventare anche il primo vero pieghevole di massa, spingendo questo segmento del mercato verso il mainstream.