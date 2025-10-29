Apple sfiora i 4.000 miliardi di dollari di valore: terza azienda al mondo a raggiungere la soglia record

Una nuova pietra miliare per Apple: nella mattinata di ieri il colosso di Cupertino ha brevemente superato la capitalizzazione di mercato di 4.000 miliardi di dollari, diventando la terza azienda pubblica nella storia a toccare tale valore. Un risultato simbolico che conferma la solidità del marchio e il rinnovato interesse degli investitori, trainato dal successo dei nuovi iPhone 17.

Un club d’élite con Nvidia e Microsoft

Con il superamento del traguardo dei 4.000 miliardi, Apple entra in un ristretto gruppo di giganti: Nvidia aveva già raggiunto questa cifra a luglio, mentre Microsoft l’aveva toccata nello stesso mese, salvo poi scendere a 3,9 trilioni e risalire nuovamente sopra la soglia nella mattinata odierna. Al di fuori di questo terzetto, nessuna società quotata si avvicina a valori simili: Alphabet (Google) si ferma a 3,25 trilioni, Amazon a 2,42 e Meta a 1,9.

Il dato, tuttavia, va letto con cautela. La capitalizzazione di mercato di Apple è calcolata sul totale delle azioni in circolazione, ma l’azienda non ha ancora comunicato il numero aggiornato: ciò avverrà con il report sugli utili del quarto trimestre fiscale, previsto per giovedì 30 ottobre. Nonostante questa lieve incertezza tecnica, il risultato resta straordinario e riflette un trend di crescita costante.

Il fattore iPhone 17

Dopo un periodo di leggera flessione nel 2023, Apple è tornata a correre in Borsa grazie al lancio di settembre degli iPhone 17, che hanno registrato forti volumi di vendita in mercati chiave come Stati Uniti, Europa e Cina. Gli analisti attribuiscono il recente rialzo anche alle aspettative sul prossimo ciclo di prodotti con chip Apple Silicon di nuova generazione e all’integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale che dovrebbero essere presentate nel 2026.

Nonostante la crescita, Apple resta leggermente indietro rispetto a Nvidia, che si avvicina ai 5.000 miliardi di dollari trainata dall’esplosione della domanda globale di semiconduttori per AI e data center. Tuttavia, la forza del marchio e la sua capacità di generare profitti record la mantengono uno dei titoli più solidi al mondo.