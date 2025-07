Galaxy Z Fold 7 torturato sadicamente da uno youtuber: il pieghevole più resistente di sempre?

Il Galaxy Z Fold 7 ha appena conquistato una vittoria importante, forse la più significativa per chi guarda ai pieghevoli con scetticismo: ha superato indenne uno dei test di durabilità più temuti del web, quello condotto da Zack Nelson del canale JerryRigEverything. Nonostante il design ultra-sottile e il meccanismo di piega apparentemente fragile, il nuovo flagship pieghevole di Samsung è riuscito a resistere senza crepe, pieghe o danni strutturali, lasciando tutti — compreso lo stesso Nelson — a bocca aperta. In un video intitolato “Samsung Z 7 Durability Test – The End is Near”, il test di piegatura ha avuto un esito sorprendente: nessuna rottura, nemmeno nel display interno.

Hinge rinforzato, struttura flessibile

Le aspettative, in questo caso, non erano alte. La sottigliezza estrema del Fold 7 lasciava presagire un cedimento sotto pressione, ma Samsung ha dimostrato che l’innovazione strutturale può convivere con la resistenza. Il nuovo sistema di cerniera ha retto perfettamente, senza mostrare cedimenti, e lo schermo pieghevole interno è rimasto integro. Anche nel test di esposizione alla polvere, la struttura ha mostrato un’eccellente tenuta nonostante l’IP48, che non garantisce protezione totale da particelle solide.

Tuttavia, lo schermo interno resta il punto debole: durante i test di graffiatura, ha iniziato a danneggiarsi già al livello 2 della scala Mohs, un dato che conferma quanto sia delicata la superficie rispetto al vetro esterno protetto con Gorilla Glass Victus 2. Per questo motivo, Samsung offre una sostituzione gratuita del proteggi-schermo nel primo anno.

500.000 piegature e un design da record

Samsung ha dichiarato che il Galaxy Z Fold 7 è certificato per resistere fino a 500.000 piegature, un dato che, tradotto in pratica, equivale a 10 anni di utilizzo con 150 aperture al giorno. È un traguardo non banale per un dispositivo che punta tutto sulla flessibilità, sia letterale che tecnologica. In effetti, l’azienda coreana sembra aver risolto buona parte dei limiti storici dei pieghevoli, senza rinunciare all’ambizione di renderli più sottili, eleganti e funzionali. JerryRigEverything ha definito il risultato “magia nera”: se lo dice lui, forse stavolta è vero.