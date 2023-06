Il OnePlus Pad ha superato le “torture” di JerryRigEverything in modo brillante

OnePlus ha finalmente lanciato il suo primo tablet Android nel febbraio 2023. In una recente recensione del noto canale YouTube JerryRigEverything, specializzato nei test di durata per smartphone e tablet, il OnePlus Pad è stato messo a dura prova. Il tablet si è dimostrato resistente ai graffi, ai piegamenti e al calore. Insomma, tutto sommato se l’è cavata piuttosto bene, senza incidenti imbarazzanti.

JerryRigEverything ha iniziato il test con la penna OnePlus Stylo, rivelandone i componenti. Il test di durata è poi proseguito con il OnePlus Pad vero e proprio, con un’analisi della resistenza ai graffi. Il tablet ha mostrato segni di graffiatura al livello 6 e solchi più profondi al livello 7. Un risultato piuttosto standard: “a meno che lo schermo non sia protetto con vetro di zaffiro, questa è la massima resistenza che si può ottenere”, spiega l’edizione internazionale di Gizmochina.

Il tablet ha superato il test delle bruciature e si è poi particolarmente distinto nel test di piegamento. Le dimensioni non sempre garantiscono una migliore integrità strutturale, soprattutto per smartphone e tablet. “In passato, abbiamo visto che lo schermo può essere un punto debole e le cornici possono rompersi sotto pressione, come è accaduto con i modelli di iPad testati”, continua Gizmochina. Tuttavia, il OnePlus è realizzato con un materiale più resistente che gli ha permesso di resistere ai tentativi di spezzarlo in due. Prova superata brillantemente.