Narwal Freo 002 Max: il nuovo robot aspirapolvere esagerato (25.000 Pa e tanta AI) sbarca in Cina

Narwal ha lanciato ufficialmente in Cina il nuovo Freo 002 Max, un robot aspirapolvere che punta a rivoluzionare il concetto di pulizia domestica automatizzata. Disponibile in due versioni — standard e ultra slim — con prezzi che partono da 4.699 yuan (circa 658€), il dispositivo promette prestazioni di livello professionale grazie a una combinazione di potenza, intelligenza artificiale e funzionalità auto-igienizzanti. Fin dall’introduzione si capisce che questo robot è pensato per chi cerca il massimo senza compromessi, anche nel segmento premium.

AI avanzata e mappatura next gen

Il cuore tecnologico del Freo 002 Max è il nuovo sistema bionico AI con visione artificiale, che si affida a due fotocamere RGB grandangolari e a un chip di elaborazione da 10TOPS. Grazie a questa dotazione, il robot è in grado di riconoscere più di 250 oggetti e di mappare l’ambiente con una precisione di profondità fino a 5 mm, superando i tradizionali sistemi basati su LIDAR o luce strutturata. Il corpo da appena 9,5 cm gli consente di infilarsi sotto mobili bassi, mentre le ruote sono progettate per superare ostacoli fino a 40 mm. Inoltre, l’introduzione delle tre modalità intelligenti di pulizia lungo i bordi (tra cui lo smart detour) migliora la copertura nelle zone più complesse da raggiungere.

Sistema autopulente avanzato

Ma il vero salto qualitativo si nota nella base di ricarica e pulizia, che si occupa del risciacquo automatico a 80°C, della sterilizzazione con acqua elettrolitica e dell’asciugatura a 45°C. La presenza di un sacco da 2,5 litri per la polvere e serbatoi separati per acqua pulita e sporca permettono fino a 120 giorni di autonomia. Il robot integra anche l’assistente vocale NarGPT 2.0, capace di comprendere comandi complessi e gestire mappe multi-livello. A ciò si aggiungono la modalità Pet Pro per evitare tappetini degli animali, un sistema mop a rullo con pressione costante e una potenza di aspirazione fino a 25.000 Pa, abbinata a spazzole anti-groviglio certificate SGS.

Il Freo 002 Max si propone come una soluzione ultra-completa per chi desidera non solo un robot aspirapolvere, ma un vero e proprio sistema autonomo e intelligente di gestione della pulizia domestica. Con funzioni evolute di scheduling, mappatura 3D e assistenza vocale, Narwal alza decisamente l’asticella del settore.