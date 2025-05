Realme lancia GT 7 e GT 7T con batterie da 7.000 mAh e promette un modello da 10.000 mAh

Realme torna a far parlare di sé nel panorama degli smartphone globali con un doppio lancio avvenuto a Parigi: i nuovi Realme GT 7 e GT 7T, due modelli accomunati da un’incredibile batteria da 7.000 mAh e ricarica rapida a 120W. Ma il brand cinese non intende fermarsi qui: ha infatti già confermato che prima della fine del 2025 arriverà un nuovo smartphone con batteria da 7.500 mAh. E non è tutto: un prototipo da 10.000 mAh è già stato mostrato al pubblico, promettendo una rivoluzione nella durata energetica dei dispositivi mobili.

Prestazioni da top di gamma, autonomia da record

I nuovi Realme GT 7 e GT 7T sono disponibili in configurazioni che spaziano dai 256GB con 8GB di RAM fino ai 512GB con 12GB di RAM, con prezzi che variano da ₹34.999 a ₹46.999 (388 e 522 euro, rispettivamente) a seconda della versione. Oltre alla batteria gigantesca, questi smartphone offrono performance di fascia alta e tempi di ricarica estremamente rapidi grazie alla tecnologia a 120W, che consente di recuperare ore di utilizzo in pochi minuti. Il brand ha dichiarato a Android Headlines che intende essere identificato come il riferimento assoluto nell’innovazione delle batterie, un po’ come Oppo e Vivo sono diventati sinonimo di fotografia avanzata.

E proprio in quest’ottica si colloca il prossimo possibile GT 8 Pro, atteso per il 2025, che potrebbe integrare la nuova batteria da 7.500 mAh. Sarà il successore diretto del GT 7 Pro, dotato del potente Snapdragon 8 Elite, e progettato per superare i già generosi 6.500 mAh (5.800 mAh nella variante indiana) della generazione precedente. La vera novità, tuttavia, potrebbe essere l’arrivo del primo smartphone Realme con batteria da 10.000 mAh, mostrato in anteprima questo mese in un prototipo sorprendentemente compatto: spesso appena 8,5 mm, pesa 215 grammi ed è dotato di una batteria ad alta densità (887 Wh/L) con anodo al silicio. Per riuscirci, l’azienda ha realizzato la scheda madre Android più piccola al mondo: solo 23,4 mm di altezza, per fare spazio alla cella gigante.

Il futuro è autonomia estrema

Se Realme dovesse mantenere le promesse, entro il prossimo anno potremmo assistere all’esordio di una nuova generazione di smartphone capaci di offrire giorni interi di utilizzo con una singola carica, senza compromessi in termini di peso o design. Con l’introduzione del Realme GT 7 Dream Edition, sviluppato in collaborazione con Aston Martin Aramco F1, il marchio dimostra anche un forte interesse verso l’estetica e il design esclusivo, integrando innovazione tecnica e stile sportivo.

Nel frattempo, le prime recensioni approfondite del Realme GT 7 mettono in evidenza un equilibrio riuscito tra prestazioni, autonomia e qualità costruttiva. Se Realme manterrà la rotta tracciata da queste ultime uscite, potrebbe essere il primo produttore a ridefinire davvero gli standard di durata energetica degli smartphone.