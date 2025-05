Il Realme GT7 sarà uno smartphone da record: batteria 7000mAh e ricarica a 120W

Realme si prepara a rivoluzionare la fascia alta del mercato mobile con il lancio globale del GT 7, previsto per il 27 maggio. L’azienda ha puntato i riflettori su uno degli aspetti più cruciali per gli utenti: l’autonomia. Il nuovo dispositivo arriverà con una batteria da 7.000 mAh e una ricarica rapida cablata da 120W, segnando un salto generazionale rispetto ai modelli precedenti.

Batteria record e design IceSense

Il Realme GT 7 sarà uno dei primi smartphone al mondo a montare una batteria da 7.000 mAh nella versione globale, leggermente più contenuta rispetto ai 7.200 mAh del modello cinese, ma potenziata con un sistema di ricarica da 120W (contro i 100W del modello destinato al mercato interno). Secondo quanto dichiarato dall’azienda, questa configurazione consente una ricarica completa in circa 40 minuti, un dato sorprendente per una batteria così capiente. Realme ha inoltre pubblicato un white paper intitolato “The Future of Battery Tech”, redatto in collaborazione con TÜV Rheinland, dove approfondisce le scelte ingegneristiche adottate per assicurare sicurezza e durata nel tempo. Tra queste spiccano un sistema di gestione termica basato su intelligenza artificiale, una ricarica intelligente che adatta la potenza a seconda delle abitudini dell’utente, e materiali pensati per ridurre l’accumulo di calore.

A proposito di materiali, il Realme GT 7 introdurrà anche un inedito pannello posteriore con tecnologia IceSense: si tratta di una scocca in grafene infuso con fibra di vetro, progettata non solo per resistere a urti e pressioni, ma anche per migliorare il raffreddamento del processore. Questa soluzione dovrebbe garantire un’efficienza termica superiore, rendendo il dispositivo ideale per il gaming e l’uso intensivo. Il SoC non è stato ancora confermato ufficialmente, ma si vocifera l’impiego del prossimo Snapdragon 8 Gen 4 o una variante overclocked del Gen 3. La promessa è chiara: autonomia record, ricarica ultra veloce e prestazioni da vero flagship.

Tutte le varianti in arrivo

Il Realme GT 7 sarà disponibile almeno in due colorazioni principali: IceSense Black e IceSense Blue, mentre la variante GT 7T offrirà una gamma più vivace, con opzioni in giallo e pelle vegana azzurra. Quest’ultima includerà anche una finitura distintiva a doppia striscia nera sul retro, pensata per attrarre un pubblico più giovane e audace.

L’arrivo del GT 7 segna un momento importante per Realme, che torna ad affacciarsi con forza sul mercato globale dopo mesi di silenzio strategico. L’obiettivo è chiaro: offrire uno smartphone che possa competere con i top di gamma più ambiziosi, puntando su ciò che oggi conta di più per l’utente finale: autonomia, ricarica veloce e un’esperienza fluida anche sotto stress.