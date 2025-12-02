Samsung Galaxy Z TriFold ufficiale: conosciamo tutto tranne il prezzo

Samsung ha finalmente tolto i veli al Galaxy Z TriFold, uno dei dispositivi più attesi dell’anno e probabilmente uno dei pieghevoli più ambiziosi mai mostrati dal marchio. L’idea era circolata già in estate, quando un dirigente Samsung aveva confermato che l’azienda stava lavorando a un telefono con tripla cerniera destinato a uscire entro fine anno. Ora quel prototipo è realtà e si prepara a entrare sul mercato, partendo dalla Corea il 12 dicembre, per poi arrivare progressivamente in Cina, Taiwan, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. Per l’Europa non c’è ancora una data precisa.

Un design inedito

Il Samsung Galaxy Z TriFold utilizza una struttura a piega interna con due cerniere e un sistema di protezione intelligente che avvisa l’utente con vibrazione e messaggio a schermo se il dispositivo viene chiuso in modo scorretto. Una volta completamente aperto offre uno schermo da 10 pollici, mentre da chiuso integra un display esterno da 6,5 pollici. Le dimensioni cambiano sensibilmente a seconda della configurazione: da 3,9 millimetri nei punti più sottili quando è aperto a 12,9 millimetri quando è chiuso.

Per mettere questi numeri in prospettiva, il Galaxy Z Fold 7 offre un display esterno identico da 6,5 pollici ma uno interno da 8 pollici, con uno spessore di 8,9 millimetri da chiuso e un peso di 215 grammi. Il TriFold arriva invece a 309 grammi, un valore inevitabile considerando la doppia cerniera e la superficie del pannello.

Specifiche avanzate, ma prezzo sconosciuto

Il telefono monta una versione personalizzata dello Snapdragon serie 8, una batteria da 5600 mAh a tre celle con ricarica rapida a 45 watt e un comparto fotografico identico al Fold 7: ultra-grandangolare da 12 megapixel, sensore principale da 200 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Sia lo schermo interno sia quello esterno integrano inoltre una fotocamera frontale da 10 megapixel.

Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma con il Fold 7 a partire da oltre 2000 euro, è facile immaginare che la doppia cerniera porterà questo modello ancora più in alto nella fascia premium. Per ora resta una domanda aperta: sarà uno smartphone rivoluzionario e ‘maturo’, o una costosissima demo, in attesa che la tecnologia ‘trifold’ diventi più matura?