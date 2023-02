Samsung sta lavorando con Google ad un visore per la “realtà estesa” (XR)

Samsung ha annunciato che sta lavorando ad un visore di realtà estesa (XR) in collaborazione con Qualcomm e Google. Durante un’intervista con The Washington Post, il presidente di Samsung Mobile TM Roh ha confermato che il visore è in dirittura d’arrivo. Google sta contribuendo al progetto creando una versione di Android pensata per i visori XR.

Questa collaborazione non è nuova per le due aziende, che hanno già lavorato insieme per la serie Galaxy Fold. Non è ancora noto quando verranno annunciati il visore e la nuova versione di Android, ma potrebbe essere al prossimo Google I/O o al Mobile World Congress di febbraio.

Il settore della realtà virtuale e aumentata sta diventando sempre più affollato. Quest’anno assisteremo anche alla presentazione del primo visore per la realtà mista di Apple: un prodotto high-end che non sarà rivolto ai consumatori ed avrà un prezzo estremamente elevato.

Il progetto congiunto di Samsung e Google potrebbe introdurre un’importante svolta per la realtà virtuale e aumentata, contribuendo a rendere queste tecnologie mainstream.

A dire il vero, non si tratta della prima mossa di Google e Samsung nel campo della realtà virtuale. Basti pensare che Samsung in passato aveva tentato questa strada con il suo visore Gear VR, mentre Google aveva lavorato ad un progetto chiamato Daydream. Ad ogni modo, sembrava che entrambe le aziende avessero ormai rinunciato ad ogni ambizione nel campo della realtà virtuale,