Amazon, occhiali smart per i corrieri: AI e realtà aumentata per consegne più veloci

Amazon ha confermato ufficialmente di stare sviluppando occhiali intelligenti pensati specificamente per i suoi corrieri, dando seguito alle indiscrezioni che circolavano da mesi sul progetto. L’azienda ha rivelato che gli occhiali utilizzano capacità di rilevamento basate sull’intelligenza artificiale e visione computerizzata per identificare ciò che le loro telecamere inquadrano in tempo reale. I driver ricevono quindi indicazioni attraverso un display heads-up integrato direttamente nelle lenti, una soluzione che promette di rivoluzionare il modo in cui vengono effettuate le consegne eliminando la necessità di consultare continuamente lo smartphone.

Secondo l’annuncio di Amazon, l’azienda lavora al progetto da parecchio tempo e centinaia di corrieri hanno già testato le prime versioni del dispositivo, fornendo feedback preziosi per perfezionare il sistema.

Come funzionano gli occhiali

Gli occhiali si attivano automaticamente dopo che il conducente parcheggia il veicolo e mostrano immediatamente quali pacchi devono essere consegnati in base alla posizione corrente. Il display mostra l’elenco dei pacchi da prelevare e il sistema è persino in grado di verificare se il corriere sta estraendo il pacco giusto dalla pila, riducendo drasticamente gli errori e i tempi morti.

Una volta sceso dal veicolo, il corriere vede apparire sul display istruzioni di navigazione turn-by-turn verso l’indirizzo di consegna, proprio come su un navigatore satellitare. Ma non è tutto: gli occhiali mostrano anche potenziali pericoli lungo il percorso e aiutano a orientarsi in luoghi complessi come condomini o grandi complessi residenziali. In pratica, il dispositivo permette ai driver di trovare gli indirizzi e depositare i pacchi senza mai dover tirare fuori il telefono dalle tasche. I corrieri potranno persino catturare la prova fotografica della consegna direttamente attraverso il dispositivo indossabile, semplificando ulteriormente il processo.

Gli occhiali intelligenti saranno abbinati a un gilet dotato di controller e un pulsante di emergenza dedicato che i corrieri possono premere per chiamare i servizi di emergenza durante il loro percorso. Il dispositivo è equipaggiato con una batteria sostituibile per garantire l’utilizzo durante tutta la giornata lavorativa e può essere dotato di lenti graduate e fotocromatiche per chi ne ha bisogno. Amazon prevede che le versioni future degli occhiali saranno in grado di avvisare i conducenti se stanno depositando un pacco all’indirizzo sbagliato e di rilevare e segnalare ulteriori elementi pericolosi, come la presenza di animali domestici nel giardino.