Ecco cosa aspettarsi dall’evento Amazon del prossimo 30 settembre

Amazon ha fissato la data per il suo evento hardware autunnale: il 30 settembre alle 16:00 ora italiana a New York City. L’azienda di Seattle si prepara a svelare una serie di novità che potrebbero ridefinire la sua gamma di dispositivi consumer, dall’intelligenza artificiale conversazionale agli ereader di nuova generazione.

Alexa+ protagonista con nuovi Echo

L’evento si concentrerà probabilmente sui dispositivi progettati per interagire con Alexa+, la versione potenziata dall’intelligenza artificiale generativa che Amazon ha presentato a febbraio. L’assistente vocale promette di essere più conversazionale e utile, ma ha bisogno di hardware adeguato per esprimere tutto il suo potenziale.

Gli Echo tradizionali e gli Echo Show sono i candidati più probabili per ricevere aggiornamenti sostanziali. I dispositivi con schermo non vengono rinnovati da diversi anni, mentre gli altoparlanti Echo base aspettano novità da ancora più tempo. Le nuove versioni dovrebbero integrare processori più potenti per gestire le funzioni AI avanzate di Alexa+ direttamente sui dispositivi.

L’invito stampa include anche l’immagine di un Kindle che mostra un’illustrazione a colori, suggerendo sviluppi interessanti per la linea di e-reader. Considerando che il Kindle Scribe 2 e il Kindle Colorsoft sono usciti quest’anno, Amazon potrebbe presentare un modello che combina le migliori caratteristiche di entrambi: la capacità di scrittura del primo con il display colorato del secondo.

Nuovi televisori?

Un angolo di televisore nell’invito lascia intuire novità anche per la gamma Fire TV. Amazon potrebbe presentare nuove Fire TV Stick o addirittura televisori completi con funzionalità AI integrate, continuando la strategia di portare l’intelligenza artificiale in ogni angolo della casa.

L’evento rappresenta anche l’occasione per i marchi controllati Ring ed Eero di presentare nuovi prodotti. Ring potrebbe mostrare videocitofoni e sistemi di sicurezza più intelligenti, mentre Eero potrebbe svelare router mesh con capacità AI per ottimizzare automaticamente le reti domestiche.

Il timing dell’evento non è casuale: i prodotti annunciati potrebbero non essere disponibili immediatamente, ma la tempistica prepara il terreno per sconti sostanziali sulle generazioni precedenti durante il prossimo Prime Day, programmato per il 7-8 ottobre. Una strategia collaudata che permette ad Amazon di liberare i magazzini dai modelli precedenti proprio quando arrivano le novità.