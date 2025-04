Amazon potenzia Nova Reel: video AI ora lunghi fino a due minuti

Amazon ha annunciato un importante aggiornamento per Nova Reel, il suo modello di intelligenza artificiale per la generazione di video, che ora è in grado di creare contenuti della durata massima di due minuti.

Una tecnologia in rapida evoluzione

Nova Reel, lanciato a dicembre 2024, ha rappresentato il primo ingresso di Amazon nel competitivo settore della generazione video basata su IA. Con questa nuova versione, denominata Nova Reel 1.1, l’azienda rafforza la sua posizione in un mercato che vede già attivi giganti come OpenAI e Google.

La caratteristica principale dell’aggiornamento è la capacità di produrre “video multi-shot” mantenendo uno “stile coerente” tra le diverse inquadrature, come spiegato da Elizabeth Fuentes, developer advocate di AWS, in un post sul blog ufficiale. Gli utenti possono fornire un prompt testuale fino a 4.000 caratteri per generare video della durata massima di due minuti, composti da sequenze di riprese di sei secondi ciascuna.

Nova Reel 1.1 introduce anche una nuova modalità chiamata “Multishot Manual”. In questa configurazione, il modello può utilizzare un’immagine di riferimento insieme a un prompt testuale per offrire un maggiore controllo sulla composizione delle riprese. Secondo Fuentes, data un’immagine con risoluzione 1280 x 720 e un prompt di massimo 512 caratteri, la modalità Multishot Manual può generare video contenenti fino a 20 inquadrature diverse.

Come usare Nova Reel, l’AI di Amazon

L’accesso a Nova Reel è disponibile esclusivamente attraverso le piattaforme e i servizi AWS, tra cui Bedrock, la suite di sviluppo IA di Amazon, e i clienti devono richiedere l’autorizzazione per utilizzarlo.

Come per la maggior parte dei sistemi di IA generativa, persistono interrogativi sulle metodologie di sviluppo del modello. Amazon non ha rivelato la fonte dei dati di addestramento di Reel, né ha fornito un modo esplicito per consentire ai creatori di contenuti di escludere i propri video dal dataset di addestramento. L’azienda ha tuttavia dichiarato che proteggerà qualsiasi cliente AWS accusato di violazione del copyright con media generati dai suoi modelli, in linea con la sua politica di indennizzo.