Amazon prepara la rivoluzione di Alexa: in arrivo dispositivi premium e potenziamento AI

Amazon si prepara a trasformare radicalmente la propria linea di dispositivi intelligenti Alexa sotto la guida di Panos Panay, responsabile della divisione hardware del colosso dell’e-commerce. Il piano prevede l’introduzione di una fascia premium di prodotti che affiancherà quelli di livello base e medio, con l’obiettivo di rivitalizzare un brand che negli ultimi anni ha perso parte del suo fascino originale.

Una nuova strategia hardware ispirata a Surface

Panay, entrato in Amazon circa 18 mesi fa dopo aver diretto la divisione hardware di Microsoft, sta portando con sé l’approccio che ha permesso alla linea Surface di conquistare una significativa quota di mercato. “Voglio la perfezione in ogni singolo prodotto che presentiamo, punto”, ha dichiarato a Bloomberg News, aggiungendo che “non ci saranno compromessi” nella progettazione e realizzazione.

Il dirigente promette una completa reingegnerizzazione dei dispositivi Amazon, dai chip interni fino al design e ai materiali utilizzati. Indipendentemente dalla fascia di prezzo – “entry, core o signature” – tutti i prodotti riceveranno la stessa cura e attenzione. Gli altoparlanti avranno un suono migliore, l’autonomia delle batterie sarà incrementata e i dispositivi vanteranno i migliori standard di sicurezza disponibili.

La strategia rappresenta una significativa evoluzione per Amazon, che finora ha costruito il successo dei propri prodotti principalmente sulla convenienza, con dispositivi come gli smart speaker Echo e i Fire TV Stick venduti a prezzi inferiori ai 50 dollari. Sebbene l’azienda abbia già proposto alcuni prodotti di fascia alta come l’Echo Studio o il Kindle Scribe, questa nuova direzione segna un cambiamento più deciso verso il segmento premium.

Alexa+ al centro dell’ecosistema intelligente

Al centro di questa nuova visione si posiziona Alexa+, un sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale avanzata. Grazie ai futuri aggiornamenti dei chip con capacità di “edge-processing”, i dispositivi saranno in grado di elaborare localmente una maggiore quantità di dati AI. Questo approccio, simile a quello adottato da Apple, potrebbe migliorare significativamente i tempi di risposta e rafforzare la privacy degli utenti.

L’obiettivo finale è facilitare esperienze più utili e fluide mentre gli utenti passano da un dispositivo all’altro. “Stiamo immaginando qual è la prossima cosa per un cliente quando si tratta di dispositivi AI e ne abbiamo alcuni incredibili” in fase di sviluppo, ha affermato Panay.

Il manager ha suggerito che occhiali per realtà aumentata e nuovi dispositivi da polso potrebbero far parte della futura lineup. Riguardo al robot domestico Astro, che non ha registrato vendite significative, Panay non esclude ulteriori sviluppi, ma solo se fosse certo che un robot offrirebbe agli utenti più motivi per utilizzare Alexa. Ha invece escluso, almeno per il momento, lo sviluppo di un nuovo smartphone, dopo il fallimento del Fire Phone lanciato un decennio fa.

I primi prodotti supervisionati da Panay verranno presentati in autunno, anche se per vedere una completa trasformazione della gamma sarà necessario attendere più tempo, considerando i tempi di sviluppo, i vincoli della catena di approvvigionamento e altre sfide. Alexa+ sarà disponibile come parte dell’abbonamento Prime, che include anche spedizioni gratuite e l’accesso a Prime Video.

La nuova direzione si inserisce nella strategia più ampia di Amazon guidata dal CEO Andy Jassy, che vede in Alexa uno strumento per attrarre più membri Prime, nonostante negli ultimi anni l’azienda abbia ridimensionato il team hardware e abbandonato diversi prodotti chiave come parte degli sforzi di riduzione dei costi.