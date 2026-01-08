Conservazione marina: i droni stanno rivoluzionando la salute dei delfini

La Flinders University ha pubblicato uno studio su Journal of Thermal Biology dedicato ai droni con telecamere termiche utili a monitorare i delfini. Sono tra gli animali più a rischio di stress fisiologico per i cambiamenti climatici e le attività umane invasive. Prima dei droni si utilizzavano tecniche invasive come sonde, catture temporanee e contenimenti che creano shock negli animali.

I ricercatori del Cetacean Ecology, Behaviour and Evolution Lab sono riusciti a catturare 40.000 immagini termiche. Le hanno analizzate per verificare l’accuratezza delle misurazioni della temperatura di superficie, insieme alla frequenza respiratoria dei delfini. La temperatura dell’acqua che varia può diventare fonte di stress fisiologico, anche perché ne risentirebbero altri animali e, magari, proprio quelli che fanno parte della catena alimentare dei delfini. La frequenza respiratoria è il secondo dato importante sullo stato di salute generale.

I droni per studiare i delfini possono volare silenziosamente sopra gli animali senza spaventarli: la termografia a infrarossi raccoglie dati dalle pinne alla punta del muso

I ricercatori hanno dedicato lo studio a 14 delfini tursiopi, ospitati presso il Sea World del Queensland. I droni, da diverse altezze rispetto all’acqua, riescono a raccogliere numerosi dati termici. Piccoli, precisi ma anche poco rumorosi, possono avvicinarsi fino a 10-15 metri anche sopra i delfini che nuotano. Le misurazioni si sono dimostrate precise per le analisi e le conclusioni biologiche.

Utile anche la termografia a infrarossi che misura il calore proveniente dallo sfiatatoio, dalla superficie corporea e dalla pinna dorsale. Gli autori potranno utilizzare i droni per migliorare lo stato di salute delle riserve marine e della numerosa fauna selvatica che ci vive o le usa come passaggio per le migrazioni.

“Monitorare la salute dei delfini è importante per valutare l’impatto ambientale e sostenere la conservazione, ma poiché trascorrono la maggior parte della loro vita sott’acqua, i controlli sanitari tradizionali spesso richiedono la cattura, la contenzione o sonde invasive, che possono essere logisticamente impegnative e potenzialmente stressanti per gli animali. Nelle condizioni di volo ottimali (da 10 a 15 metri direttamente sopra un delfino), abbiamo confermato che le misurazioni del drone erano sufficientemente precise da rilevare cambiamenti biologicamente significativi nella temperatura superficiale e nella frequenza respiratoria, due importanti indicatori dello stato fisiologico e della salute”, sono le parole di un dottorando, Charlie White, impegnato nel CEBEL della Flinders University.