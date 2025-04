Google ha sviluppato un’AI in grado di parlare con i delfini

I delfini sono considerati tra le creature più intelligenti del pianeta, capaci di cooperare, insegnare nuove abilità e persino riconoscersi allo specchio. Da decenni, gli scienziati tentano di comprendere il complesso sistema di fischi e clic utilizzato da questi mammiferi marini per comunicare. Oggi, grazie alla collaborazione tra Google e il Wild Dolphin Project (WDP), questa ricerca potrebbe fare significativi passi avanti utilizzando AI avanzate e perfino gli smartphone Pixel di Google.

DolphinGemma: un modello AI per “parlare” con i delfini

Google ha sviluppato DolphinGemma, un modello AI basato sulla sua tecnologia Gemma, specificamente progettato per analizzare le vocalizzazioni dei delfini. Utilizzando la tecnologia audio SoundStream, il sistema è in grado di tokenizzare i suoni emessi dai delfini e alimentare il modello in tempo reale. Con circa 400 milioni di parametri, DolphinGemma è abbastanza compatto da poter funzionare su uno smartphone Pixel, caratteristica essenziale per il lavoro sul campo del WDP. Il modello è stato addestrato sull’ampio archivio acustico raccolto dal WDP, che studia dal 1985 una specifica comunità di delfini maculati dell’Atlantico con approcci non invasivi.

Dal laboratorio al mare aperto con CHAT e Pixel 9

Per le osservazioni subacquee, il team WDP utilizza un dispositivo chiamato CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry), attualmente basato su Pixel 6. Google ha annunciato che per la stagione di ricerca dell’estate 2025, verrà implementata una nuova versione di CHAT basata su Pixel 9, capace di eseguire contemporaneamente modelli di deep learning e algoritmi di template-matching.

L’obiettivo non è immediatamente permettere conversazioni complete con i delfini, ma stabilire interazioni basilari identificando pattern complessi nelle loro vocalizzazioni. Come per i modelli Gemma per il linguaggio umano, DolphinGemma sarà rilasciato come progetto open access quest’estate, permettendo ai ricercatori di tutto il mondo di utilizzarlo e potenzialmente adattarlo ad altre specie di cetacei.