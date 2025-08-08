Un arcipelago svela il potenziale nascosto della conservazione marina

Le riserve naturali o aree protette sono zone dove è vietata caccia e qualsiasi comportamento pericoloso per animali, piante e ecosistema che contengono. Più grandi sono le aree protette più è difficile monitorare gli animali, rischiano di essere uccisi dall’uomo, volontariamente o accidentalmente. Il discorso diventa più difficile in acqua, ecco le ultime ricerche sulle aree marine protette (AMP). Nonostante i limiti, gli scienziati sono positivi sulla loro importanza e efficacia.

I grandi animali dell’oceano cercano i posti più sicuri e ricchi di cibo per riprodursi e migrare. Gli scienziati stanno monitorando l’Area Marina Protetta dell’Arcipelago di Chagos, nell’Oceano Indiano. Lì nuotano tartarughe marine e mante, ad esempio. Sono sorvolate da uccelli marini e migratori.

L’AMP studiata ha accolto il 95% degli animali tracciati, i suoi 640.000 chilometri quadrati riescono a proteggere la quasi totalità della fauna di passaggio o stanziale. I dati sono di tre università, Exeter, Heriot-Watt e la ZSL, che li hanno confrontati con AMP più piccole. In 100.000 chilometri quadrati, gli uccelli marini sono meno protetti.

Sostenibilità e conservazione entro il 2030, cosa raccontano gli scienziati sull’arcipelago di Chagos

Ecco cosa racconta Alice Trevail, dell’Università di Exeter in Cornovaglia. Le aree marine protette di grandi dimensioni – sigla VLMPA – sono essenziali per gli obiettivi internazionali di sostenibilità. “L’obiettivo è del 30% di protezione entro il 2030. I nostri risultati forniscono una chiara prova del valore della VLMPA dell’arcipelago di Chagos per la protezione di una vasta gamma di specie marine grandi e mobili”.

Gli studi di oggi sono importanti per il futuro, perché gli assetti geopolitici e istituzionali possono cambiare nel tempo. Tutti gli animali monitorati, invece, contribuiscono da sempre all’equilibrio biologico dei mari e non solo. I ricercatori hanno tracciato le tartarughe embricate, le mante di barriera e tre specie di uccelli marini. Le sule piedirossi, le fosche, le berte codacuneata. Una selezione di animali di un vasto elenco di specie e sottospecie.

“Questi grandi animali svolgono diversi ruoli importanti negli ecosistemi marini. Ad esempio, l’arcipelago di Chagos ospita un numero enorme di uccelli marini e il guano (escrementi) di questi uccelli contribuisce a fertilizzare le barriere coralline e altre specie marine”, queste le parole della Dott.ssa Ruth Dunn, Università Heriot-Watt.