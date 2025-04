Un sistema di droni trasforma la ricerca ambientale

Uno studio piuttosto recente ha svelato un nuovo sistema di droni autonomi che potrebbe fornire agli ecologi delle informazioni approfondite sul comportamento degli animali selvatici. I droni, ovvero quei sistemi aerei senza piloti, vengono impiegati da diverso tempo per raccogliere enormi quantità di riprese aeree di alta qualità di luoghi unici.

I ricercatori in questione hanno sviluppato WildWing, ovvero un UAS source completo, basato per lo più su software e hardware per raccogliere dati complessi sul comportamento degli animali. Il sistema si basa solo su un singolo drone, il quale ad oggi ha raccolto ben 37 mila immagini di vari animali in via di estinzione.

Droni e intelligenza artificiale per studiare il comportamento degli animali selvatici

Il drone in questione è stato utilizzato soltanto con un obiettivo ovvero aiutare gli scienziati ad automatizzare e standardizzare i dati per poter effettuare un’analisi del comportamento migliore rispetto al passato. Questo è sostanzialmente quanto dichiarato da Jenna Kline, ovvero la principale autrice dello studio e studentessa laureata in informativa ed in ingegneria presso la Ohio State University.

“Gli animali e i loro habitat stanno cambiando rapidamente, quindi se vogliamo avere informazioni su di loro in tempo reale, le tecnologie di telerilevamento come i droni e l’intelligenza artificiale possono svolgere un ruolo importante“. Queste le parole dell’autrice dello studio.

Il drone è stato inizialmente utilizzato per raccogliere i dati presso il Centro di Ricerca di Mpala in Kenya. Poi successivamente è stato programmato per avanzare fino a quando il suo modello di visione artificiale non rileva la specie di interesse e poi una volta individuata manterrà gli animali scelti al centro della telecamera fino a quando non arriverà un comando differente.

Il sistema WildWing ha un costo di 650 dollari e integra al proprio interno l’hardware del drone con un software personalizzato. I test sul campo utilizzando il drone si sono svolti presso il Parco naturale The Wilds in Ohio, dove ha tracciato gruppi di zebre, giraffe e cavalli di Przewalski.