Nuovo sistema per lo screening del glaucoma: l’intelligenza artificiale trasforma la diagnostica

Detto anche ladro silenzioso della vista, il glaucoma è considerato la prima causa di cecità in Giappone e a livello globale. La diagnosi precoce è fondamentale ai fini della prevenzione: si tratta, infatti, di una malattia che avanza in modo silente, causando la lenta restrizione del campo visivo periferico. Generalmente, i pazienti non notano subito la perdita della vista e questo potrebbe determinare la comparsa di danni ingenti e irreversibili, prima ancora di riuscire a prenotare un appuntamento dall’oculista. In molti casi, dunque, la malattia non viene diagnosticata.

Per questo motivo, il professor Toru Nakazawa e il professore associato Parmanand Sharma dell’Università di Tohoku, insieme al loro team di ricerca, hanno progettato un test innovativo, portatile e veloce. Si tratta di uno strumento in grado di analizzare i rivelatori di glaucoma, inserire i risultati e stabilire la presenza della patologia in modo preciso.

Glaucoma: diagnosi precoce e prevenzione

Il nuovo metodo è stato chiamato AI-GS (rete AI-based Glaucoma Screening), ed è stato collaudato su 8.000 immagini del fondo oculare, area attecchita dal glaucoma, rivelando una precisione dal 93,52% al 95%. La differenza rispetto ai classici modelli AI, consiste nel fatto che questo sistema rivela la presenza di glaucoma in fase iniziale, anche nei casi più difficili. AI-GS è in grado di fornire indici numerici per ogni tipologia di diagnosi, facilitando l’interpretazione e la comprensione da parte degli oculisti.

Prevede, inoltre, una potenza di calcolo esigua, fornendo risultati diagnostici in tempi brevissimi, ma non solo. Consente, infatti, di effettuare gli screening in qualsiasi luogo pubblico e nelle zone remote con ridotto accesso alle visite oculistiche. La nuova tecnologia di AI rappresenta un importante passo in avanti nella diagnosi del glaucoma, rendendola possibile anche nelle regioni meno servite e favorendo la prevenzione della cecità in tutto il mondo.

La rete AI-GS, precisa e comprensibile, offre, dunque, l’opportunità di eseguire lo screening del glaucoma anche all’esterno delle strutture ospedaliere. La realizzazione su larga scala di questo metodo innovativo potrebbe migliorare la cura di questa patologia, garantendo la possibilità di diagnosi a tutti i pazienti.