Fauna selvatica: lanciata l’opportunità di creare un Centro di Recupero Animali Selvatici

La presenza di un CRAS è cruciale per la gestione e il soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà.

Nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, un’importante lacuna nell’assistenza alla fauna selvatica ha spinto le autorità provinciali a cercare candidati per la creazione di un Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS). Questa iniziativa è stata annunciata attraverso il sito web istituzionale della Provincia e mira a coinvolgere associazioni interessate nell’istituzione e gestione di una struttura dedicata al recupero, cura e riabilitazione della fauna selvatica locale.

L’obiettivo principale del CRAS sarà il recupero e la riabilitazione degli animali selvatici feriti, malati o bisognosi di cure. Una volta completato il processo di recupero, l’obiettivo sarà la loro reintroduzione nella natura. Tuttavia, nel caso in cui le condizioni degli animali non consentano il loro ritorno all’ambiente naturale, il centro dovrà essere attrezzato per fornire loro un ambiente adeguato per una permanenza a lungo termine.

La Provincia di Verbano-Cusio-Ossola ha una lunga tradizione di attenzione per l’ambiente e la fauna selvatica che popola il suo territorio. L’istituzione di un CRAS è vista come un passo cruciale per continuare a proteggere e preservare la ricca biodiversità della regione. La pubblicazione dell’annuncio sul sito istituzionale è parte di un processo di indagine di mercato per valutare l’interesse delle associazioni nel fornire questo importante servizio.

I requisiti per i potenziali candidati includono competenze professionali e un’adeguata organizzazione, insieme alla capacità di dotare il futuro CRAS di personale e risorse necessarie per il suo funzionamento. Le candidature possono essere inviate in forma cartacea o tramite email entro il 15 settembre, come specificato sul sito della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

La presenza di un CRAS è cruciale per la gestione e il soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Questi centri forniscono cure mediche, riabilitazione e un ambiente sicuro per gli animali in difficoltà, come volpi, lupi e rapaci. Senza un CRAS nella zona, sarebbe difficile intervenire rapidamente e adeguatamente per salvare la vita degli animali selvatici bisognosi di aiuto. La Provincia è fiduciosa che questa “call” genererà candidature idonee per creare una risorsa fondamentale per la conservazione della fauna selvatica locale.