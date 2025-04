Una scoperta sorprendente mostra un lato inedito degli scimpanzé selvatici

Alcune telecamere remote in Africa hanno catturato delle immagini davvero molto interessanti che hanno come protagonisti gli scimpanzé selvatici. Le telecamere hanno sorpreso questi animali mentre mangiano e condividono frutta fermentata che pare contenesse dell’alcol. Si tratta di una rivelazione sorprendente che ci fa conoscere più da vicino questi animali.

L’alcol come legame sociale: un viaggio dagli scimpanzé all’uomo

Una scoperta piuttosto interessante che potrebbe dirci tanto sul fatto che da sempre avvengono legami attraverso bevande alcoliche. Il fatto che questi scimpanzé utilizzassero dell’alcol proprio come gli umani ci suggerisce come la nostra storia di consumo di alcol potrebbe risalire ad un’epoca precedente all’esistenza della specie umana.

A parlare è stata la prima autrice e primatologa Anna Bowland, dell’Università di Exeter nel Regno Unito la quale sostiene che condividere l’alcol anche attraverso tradizioni come i banchetti, aiuta a formare e rafforzare i legami sociali.

“Ora che sappiamo che gli scimpanzé selvatici mangiano e condividono frutti contenenti etanolo, la domanda è: potrebbero trarne benefici simili?”. Questo quanto aggiunto dalla Bowland, la quale ha collaborato con colleghi del Regno Unito, Canada e Stati Uniti studiando così gli scimpanzé occidentali che si trovano all’interno del Parco Nazionale Cantanhez in Guinea-Bissau.

I ricercatori per condurre il loro studio hanno installato delle telecamere in tre punti differenti per registrare il comportamento naturale di questi animali. Le immagini hanno svelato che questi scimpanzé si nutrivano di Treculia africana, un frutto fermentato dell’albero del pane africano.

“Sappiamo che negli esseri umani bere alcol provoca il rilascio di dopamina ed endorfine, con conseguenti sensazioni di felicità e rilassamento“, afferma Bowland. Non si sa, ad ogni modo, se gli scimpanzé abbiano scelto intenzionalmente l’alcol. “Gli scimpanzé non condividono il cibo in continuazione, quindi questo comportamento con la frutta fermentata potrebbe essere importante”, sostiene Kimberley Hockings, antropologa biologica presso l’Università di Exeter