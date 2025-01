Gli scimpanzé sono al centro di uno studio pubblicato sul Journal of Human Evolution e condotto da un team internazionale di paleobiologi, antropologi e scienziati comportamentali. Le tecniche di selezione degli strumenti utilizzati per rompere le noci da parte degli scimpanzé moderni sono risultate simili a quelle dei primi ominidi.

Il processo di scelta degli strumenti per rompere le noci è stato studiato nel dettaglio dai ricercatori, i quali hanno osservato che gli scimpanzé scelgono le rocce e ne hanno descritto la modalità di selezione nel loro articolo. Hanno anche fatto un paragone rispetto ad alcune ricerche che sono state svolte in passato e in cui è emerso in che modo gli antichi antenati umani sceglievano gli strumenti. Questi ultimi venivano utilizzati con diverse finalità.

In particolare, gli ominidi Oldowan utilizzavano utensili in pietra 2,5 milioni di anni fa. Si tratta dell’uso più antico oggi conosciuto di questi strumenti, che erano scelti volutamente e le tecniche erano tramandate tra le varie generazioni. Le rocce servivano come tritacarne, raschietti e strumenti da taglio.

I primi ominidi e gli scimpanzé moderni condividono le tecniche di scelta delle pietre da usare come utensili

I ricercatori hanno studiato i modelli di selezione degli strumenti da parte degli scimpanzé moderni per capire se avessero delle somiglianze con quelli degli antichi antenati umani. Gli scimpanzé usano le rocce per rompere una noce, come se fossero un martello e un’incudine. I criteri di scelta delle rocce sono il peso e la forma per le rocce usate come martello, mentre la resistenza è la caratteristica principale che guida la scelta delle rocce utilizzate come incudine.

Nel corso dello studio, un gruppo di scimpanzé ha ricevuto dai ricercatori rocce premisurate. Il team ha scoperto che gli scimpanzé sceglievano le rocce da utilizzare come strumenti non secondo il loro aspetto, ma in base alle loro proprietà meccaniche.

Inoltre, i ricercatori hanno osservato che la scelta degli strumenti era dettata da una sorta di “regole” tramandate, ovvero seguite dagli esemplari più anziani. I risultati della ricerca indicano che gli antichi antenati umani e gli scimpanzé moderni hanno criteri simili di selezione delle pietre da destinare ad utensili.