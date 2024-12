Il corpo ha una rete di orologi giornalieri (circadiani) che influenzano la maggior parte delle aree della nostra salute, tra cui il sonno e il metabolismo. Un orologio centrale nel cervello è strettamente legato ai ritmi quotidiani del sonno. Ma ci sono orologi anche in altri tessuti, come fegato, muscoli e grasso, e svolgono un ruolo importante nel metabolismo.

Cambiare la relazione tra il nostro sistema interno di orologio biologico e i cambiamenti quotidiani nell’ambiente esterno è chiamato desincronia circadiana. Nella nostra vita, la desincronia circadiana si verifica in situazioni come il lavoro a turni e il jet lag, dove c’è una discrepanza tra il ritmo circadiano interno e i ritmi ambientali, come il ciclo luce-buio.

Precedenti ricerche di laboratorio sulla desincronia circadiana umana hanno testato una differenza di 12 ore tra il nostro sistema di orologio interno e i cambiamenti ambientali, invertendo i modelli ambientali e comportamentali nell’arco di uno o due giorni. Lo studio ha mostrato cambiamenti nel metabolismo dei partecipanti, con un controllo della glicemia più scarso. Tuttavia, gli effetti di una più modesta desincronia circadiana e il recupero da questi effetti non sono ben compresi.

Per affrontare questo problema, è stato condotto un esperimento in cui uomini e donne sono stati sottoposti a un cambiamento di cinque ore nei loro modelli ambientali e comportamentali. Ciò è stato ottenuto ritardando l’ora di andare a letto di cinque ore. Le misurazioni sono state effettuate prima del ritardo di cinque ore e nei cinque giorni successivi.

Sonno e metabolismo: cosa significa per le persone che lavorano a turni o volano molto

Come per tutte le ricerche, ci sono limitazioni che dovrebbero essere considerate. Gli studi sull’uomo devono includere partecipanti che hanno caratteristiche molto simili al fine di ridurre la variabilità. È possibile che altri gruppi di persone, con caratteristiche diverse, abbiano reagito in modo diverso. È anche possibile che si trovino risultati diversi con ritardi diversi. Tuttavia, la nostra ricerca conferma che la desincronia circadiana compromette il metabolismo umano, ma suggerisce che la compromissione metabolica è più piccola e di breve durata rispetto ai cambiamenti nella sonnolenza e nella vigilanza.

Questo risultato è rilevante per il gran numero di persone in tutto il mondo che lavorano a turni o che volano molto. Le persone sottoposte a desincronia circadiana dovrebbero continuare a concentrarsi sui consigli stabiliti per reimpostare i ritmi di sonnolenza e vigilanza. Ciò include l’esposizione (o l’evitamento) della luce in determinate ore del giorno. Anche l’assunzione di un integratore di melatonina in un momento adeguato al nuovo programma comportamentale può aiutare.