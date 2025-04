L’intelligenza artificiale nel mondo delle fragranze: la creatività che profuma di innovazione

Un team di ricercatori dell’Institute of Science Tokyo ha sviluppato un modello di intelligenza artificiale capace di poter automatizzare la creazione di nuove fragranze sulla base dei descrittori di odore definiti dall’utente.

Questo modello va ad utilizzare profili di spettrometria di massa degli oli essenziali ed i corrispondenti descrittori di odore per generare miscele di oli essenziali per nuove fragranze. Una vera svolta che però rappresenta un vero punto di svolta per l’industria delle fragranze.

Creare nuove fragranze con l’intelligenza artificiale

Progettare delle nuove fragranze diventa fondamentali nei settori della profumeria, dell’alimentazione e dei prodotti per la casa, dove il profumo va ad influenzare in modo significativo l’esperienza di questi prodotti. Creare nuove fragranze può richiedere tanto tempo, il processo è abbastanza impegnativo e richiede tanti tentativi e possibili errori. Il team di ricerca, con alla guida il Professor Takamichi Nakamoto dell’Institute of Science Tokyo ha pensato di automatizzare questo processo. In che modo?

Sviluppando un modello di intelligenza artificiale chiamato Odor Generative Diffusion che utilizza reti di diffusione generativa, un tipo di modello di apprendimento automatico che impara a creare nuovi contenuti invertendo un processo di rumore basato su dati esistenti. Si tratta di modelli che esistono già e che sono impiegati per generare testo e immagini ma adesso verrà impiegato per creare fragranze.

“La nostra rete di diffusione utilizza modelli di spettrometria di massa di oli essenziali per generare nuovi profili di fragranza con un approccio completamente automatizzato, semplificato e basato sui dati, mantenendo al contempo un output di dati di alta qualità. Eliminando l’intervento umano e la sintesi molecolare dal processo, forniamo un metodo rapido, generale ed efficiente per la generazione di fragranze”.

Così ha spiega Nakamoto il cui modello preannuncia un futuro in cui l’intelligenza artificiale trasformerà il design delle fragranze. Un metodo innovativo che permette una progettazione di fragranze più flessibile, ma soprattutto più rapida con applicazioni in vari campi e settori.