Uno strumento di intelligenza artificiale molto all'avanguardia è in grado di prevedere quanto bene le patate da seme cresceranno in piante di patate sane.

È stato sviluppato da un gruppo di biologi dell’Università di Utrecht in collaborazione la Delft University of Technology ed i coltivatori di piante ed è uno strumento di intelligenza artificiale molto particolare. Questo sarebbe in grado di prevedere quanto le patate da seme abbiano modo e possibilità di crescere in piante di patate sane.

Ovviamente, lo strumento per poter fare ciò, va ad utilizzare i dati del DNA di batteri e di funghi che si trovano nelle patate da seme ed anche alcune immagini dei campi di patate, scattate in precedenza dai droni. Ma in modo questo strumento opera e perché questa scoperta è considerata così importante nel mondo dell’agricoltura? Facciamo il punto della situazione.

Trasformare la coltivazione delle patate grazie ad uno strumento di intelligenza artificiale

I campi di patate sono pieni di piante della stessa varietà, tuttavia la crescita delle patate non è sempre la stessa ma varia. Proprio questo aspetto ha portato gli agricoltori, biologi e fornitori di semi ad indagare. È emerso che alcune piante di patate, geneticamente identiche possono differire sia in termini di dimensioni che di resa e di resilienza.

I ricercatori, hanno pensato che sia i batteri che i funghi che si trovano proprio sulla superficie delle patate da seme possono essere determinanti parlando di crescita e di resilienza, nel senso che possono favorire in alcuni casi ma anche ostacolarle. Il team di ricercatori, con a capo il biologo Roeland Berendsen, ha confermato il fatto che i microbi sono abbastanza determinanti per la crescita delle piante. Lo studio è stato molto apprezzato e pubblicato su Nature Microbiology.

Un nuovo modello di intelligenza artificiale è stato messo a punto e pare possa prevedere in modo anche abbastanza preciso, quanto bene cresceranno le patate da seme. Questo modello va a combinare diversi dati, da quelli genetici da microbi che si trovano proprio sulle patate da seme, alle immagini scattate dai droni e che hanno come oggetto le piante di patate da seme. Mettendo insieme queste due fonti, il modello di intelligenza artificiale va ad individuare i microbi che portano ad una crescita sana delle patate.