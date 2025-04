La Cina rivoluziona l’istruzione: l’intelligenza artificiale entra in classe

La Cina ha annunciato che integrerà applicazioni di intelligenza artificiale negli sforzi didattici, nei libri di testo e nei programmi scolastici come parte di una nuova ambiziosa e completa riforma dell’istruzione. L’iniziativa è stata presentata mercoledì in un documento ufficiale rilasciato dalle autorità cinesi.

Focus sull’innovazione

La mossa, che coinvolgerà studenti ed educatori di tutti i livelli scolastici, dalle scuole primarie fino all’istruzione superiore, si inserisce nella strategia della seconda economia mondiale per stimolare l’innovazione e trovare nuove fonti di crescita.

Secondo quanto dichiarato dal Ministero dell’Istruzione cinese, la promozione dell’intelligenza artificiale aiuterà a “coltivare le capacità di base di insegnanti e studenti” e a plasmare la “competitività centrale dei talenti innovativi”. Per gli studenti, tali capacità di base spaziano dal pensiero indipendente e risoluzione dei problemi fino alla comunicazione e cooperazione. L’adozione dell’intelligenza artificiale porterà anche a classi più innovative e stimolanti, ha aggiunto il ministero in una dichiarazione sul suo sito web.

Un piano nazionale ambizioso per l’educazione

Questa iniziativa arriva dopo che le università cinesi hanno lanciato corsi di IA e ampliato le iscrizioni in seguito al successo della startup DeepSeek, che a gennaio ha attirato l’attenzione globale con il lancio di un modello linguistico di grandi dimensioni sviluppato a costi inferiori rispetto ai concorrenti statunitensi. Nello stesso mese, la Cina ha anche presentato il suo primo piano d’azione nazionale per diventare una “nazione forte nell’istruzione” entro il 2035, puntando a sfruttare le efficienze dell’innovazione per raggiungere l’obiettivo.

L’integrazione dell’IA nell’istruzione rappresenta un elemento chiave di questa strategia a lungo termine, evidenziando l’impegno del paese nel formare una nuova generazione di talenti in grado di competere nell’economia globale sempre più orientata verso le tecnologie avanzate. Nel frattempo, anche in occidente si vedono i primi esperimenti in questa direzione: OpenAI ha stretto una partnership con il ministro dell’istruzione estone, mentre Anthropic ha presentato una nuova versione di Claude per studenti e ricercatori.