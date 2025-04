Anthropic punta su scuole e università: con Claude for Education è sfida aperta a ChatGPT Edu

Anthropic ha annunciato mercoledì il lancio di Claude for Education, un nuovo piano pensato specificamente per il settore dell’istruzione superiore. Questa mossa rappresenta la diretta risposta dell’azienda a ChatGPT Edu di OpenAI, confermando la tendenza di Anthropic a pareggiare le offerte del suo principale concorrente nel mercato dell’intelligenza artificiale conversazionale.

Learning Mode e funzionalità pensate per l’istruzione

Il cuore dell’offerta è rappresentato dalla “Learning Mode“, una nuova funzionalità integrata in Claude Projects che mira a sviluppare il pensiero critico degli studenti piuttosto che limitarsi a fornire risposte preconfezionate. Con questa modalità attiva, Claude assumerà un ruolo più attivo nell’apprendimento: formulerà domande per verificare la comprensione, metterà in evidenza i principi fondamentali alla base di problemi specifici e fornirà modelli utili per ricerche, schemi e guide di studio.

Oltre all’interfaccia di chat standard, Claude for Education offre controlli di sicurezza e privacy di livello enterprise. Secondo quanto dichiarato da Anthropic, gli amministratori universitari potranno utilizzare Claude per analizzare le tendenze delle iscrizioni e automatizzare le risposte alle email più comuni, mentre gli studenti potranno ricevere assistenza personalizzata per i loro studi, come una guida passo-passo nella risoluzione di problemi di calcolo.

Per facilitare l’integrazione di Claude nei sistemi universitari esistenti, Anthropic ha stretto partnership strategiche con Instructure, l’azienda che offre la popolare piattaforma educativa Canvas, e con Internet2, un’organizzazione no-profit che fornisce soluzioni cloud per i college.

Una risorsa per il fatturato di Anthropic?

Questa nuova offerta potrebbe rappresentare un importante boost per le entrate di Anthropic, che già genera circa 115 milioni di dollari al mese ma punta a raddoppiare questa cifra nel 2025. La società ha già siglato “accordi campus completi” con la Northeastern University, la London School of Economics and Political Science e il Champlain College, rendendo Claude for Education disponibile a tutti gli studenti di queste istituzioni.

Particolarmente significativa è la partnership con la Northeastern University, con cui Anthropic sta collaborando per sviluppare best practice per l’integrazione dell’IA, strumenti educativi potenziati dall’intelligenza artificiale e framework metodologici. L’azienda spera di stipulare ulteriori contratti, anche attraverso nuovi programmi di ambassador studenteschi e “builder” di IA, capitalizzando sul crescente numero di studenti che utilizzano l’intelligenza artificiale nei loro studi. Anthropic non è la prima azienda specializzata in AI ad aver visto nell’istruzione un’importante canale per espandere il suo business: OpenAI, dietro al famoso ChatGPT, ha stretto accordi con numerose università statunitensi e una partnership unica nel suo genere con il governo estone.