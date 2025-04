M3GAN torna in sala con un esperimento speciale e terrificante

L’industria del cinema continua ad evolversi, cercando nuove strategie per attrarre il pubblico nelle sale dopo il difficile periodo della pandemia. In questa direzione, Blumhouse, specialista nell’intrattenimento horror, negli Stati Uniti sta lanciando un’iniziativa che va contro ogni regola tradizionale dell’esperienza cinematografica: proiezioni speciali del film “M3GAN” in cui gli spettatori saranno incoraggiati ad utilizzare i propri smartphone durante la visione.

Quando il secondo schermo diventa parte dello spettacolo

In collaborazione con Meta, Blumhouse offrirà contenuti esclusivi durante queste proiezioni speciali attraverso il servizio Movie Mate. Gli spettatori potranno accedere a una versione chatbot della bambola M3GAN, curiosità sul film e dettagli sul dietro le quinte. Per partecipare a questa esperienza interattiva, sarà sufficiente inviare un messaggio diretto all’account Instagram del film. Il servizio, tuttavia, funzionerà solo per le persone fisicamente presenti nei cinema partecipanti, il che suggerisce che Instagram richiederà l’accesso ai dati sulla posizione degli utenti.

“L’esperienza Movie Mate in sala per M3GAN rappresenta una novità assoluta per gli spettatori”, ha dichiarato Omar Zayat, responsabile di gruppo per intrattenimento, tecnologia, viaggi, giochi e auto presso Meta. “Siamo felici di introdurla attraverso Instagram Direct e Click-to-Messenger Ads. Siamo entusiasti di collaborare con Universal Pictures e Blumhouse per offrire esperienze coinvolgenti progettate per riportare il pubblico nelle sale cinematografiche.”

Al di là del linguaggio aziendale, questa iniziativa riconosce implicitamente che le sale cinematografiche sono state duramente colpite dalla pandemia di COVID-19. Probabilmente nel tentativo di stimolare una maggiore affluenza, si sta assistendo a un’ondata di cinema che permettono o incoraggiano attività che normalmente porterebbero all’espulsione dalla sala. Ad esempio, AMC ha iniziato a ospitare proiezioni speciali con canto dal vivo di “Wicked” perché alcuni spettatori apparentemente non riuscivano a trattenersi dal farlo. Anche “Un film Minecraft”, che sta battendo ogni record al botteghino, ha visto comportamenti dirompenti, grazie alle reazioni dei fan e alla registrazione di queste reazioni nella speranza di diventare virali.