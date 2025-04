Minecraft, successo clamoroso: battuto ogni altro film ispirato ai videogiochi

Nel momento in cui l’industria cinematografica stava attraversando una fase di profonda crisi, ecco arrivare un fenomeno capace di rivoluzionare tutti gli equilibri del box office globale. “Un film Minecraft” (“A Minecraft Movie“, in orginale) l’adattamento cinematografico del celebre videogioco prodotto da Warner Bros. in collaborazione con Legendary Pictures, ha debuttato con incassi che hanno frantumato ogni previsione: 157 milioni di dollari (143 mln di euro) sul mercato domestico statunitense e 144 milioni all’estero (131,3 mln di euro)), per un totale globale di 301 milioni di dollari (274 mln di euro). Nel frattempo, un’AI di Google ha imparato a trovare i diamanti di Minecraft completamente in autonomia.

Un successo che riscrive la storia degli adattamenti videoludici

Superando ogni aspettativa degli analisti, che avevano previsto cifre ben più contenute, il film ha stabilito un nuovo record assoluto per un adattamento da videogioco, battendo il precedente primato appartenente a “The Super Mario Bros. Movie” di Universal Pictures, che nel weekend pasquale del 2023 aveva totalizzato 146,4 milioni nei primi tre giorni di programmazione (per poi raggiungere i 204 milioni considerando l’intera settimana di debutto, essendo uscito di mercoledì).

“A Minecraft Movie” rappresenta non solo il miglior debutto cinematografico del 2025 fino ad oggi, ma anche il lancio domestico più importante da “Deadpool & Wolverine” nel luglio 2024 (che aveva esordito con 211 milioni). Particolarmente significativo il dato di sabato, con un incasso di 60 milioni che rappresenta la giornata più redditizia nella storia della Warner Bros., senza considerare l’inflazione.

Una produzione stellare arrivata al momento giusto

Con un cast di altissimo profilo che include Jason Momoa, Jack Black, Jennifer Coolidge e Danielle Brooks, questo film classificato PG (adatto ai più giovani con la supervisione dei genitori) si è rivelato l’iniezione di fiducia di cui Hollywood e i proprietari delle sale cinematografiche avevano disperatamente bisogno, specialmente dopo il recente flop di titoli come il remake Disney di “Biancaneve”.

La pellicola rappresenta anche una vittoria fondamentale per i dirigenti dello studio Warner Bros., Michael De Luca e Pamela Abdy, attualmente in una posizione delicata, così come per la Legendary, la cui responsabile del settore cinematografico Mary Parent – nota per la sua abilità nella gestione dei grandi franchise – figura come produttrice e viene accreditata del merito di aver suggerito Jared Hess (regista di cult come “Napoleon Dynamite” e “Nacho Libre”) per la direzione del progetto.