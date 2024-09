A molti sarà sicuramente capitato di aver sentito parlare nel corso degli anni della Lightyear 0. Questo è il nome della prima auto solare prodotta dalla startup olandese Lightyear. Una berlina innovativa che doveva essere costruita, secondo i progetti iniziali, in 946 esemplari e venduta al prezzo di 220.000 euro circa. Purtroppo però a causa di alcuni problemi finanziari l’azienda ha dovuto sospendere la produzione di tale automobile decidendo successivamente di concentrare la propria attenzione sul progetto legato alla Lightyear 2, economicamente più accessibile.

Anche in questo caso però le cose non sono andate per come l’azienda aveva previsto e nel 2023 la società si è trovata a dover dichiarare bancarotta. L’azienda ha quindi cambiato il suo amministratore delegato e si è trasformata in un vero e proprio fornitore di sistemi di ricarica a energia solare per la grande industria delle auto.

Lightyear 0 all’asta, ecco le sue caratteristiche

La Lightyear 0 prodotta nel 2022 si trova adesso all’asta. Questa elegante berlina a cinque posti ha percorso solamente 480 km, è dotata di batteria da 60 kWh grazie alla quale riesce ad ottenere un’autonomia di circa 625 km secondo il ciclo Wltp. E ancora, parlando di quelle che sono le sue caratteristiche occorre precisare che la velocità massima che è in grado di raggiungere è pari a 160 km/h, mentre secondo l’azienda la sua resa solare è pari a 11.000 km all’anno.

Questa particolare automobile è inoltre dotata di cambio automatico e trazione a quattro ruote motrici. E ancora, occorre chiarire che la Lightyear 0 può essere ricaricata tramite presa di corrente o tramite colonnina. Cosa sappiamo dell’asta? L’ultimo giorno per poter partecipare è il 30 settembre. E attualmente l’offerta più alta effettuata è di 16.500 euro. E quindi un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello previsto dall’azienda per la sua vendita.