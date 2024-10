Un esemplare da record del cubo di Rubik è stato realizzato, in collaborazione con la MegaHouse Corporation, in occasione del 50° anniversario del celebre rompicapo.

Tutti, grandi e bambini, conoscono il cubo di Rubik e in molti nel corso della propria vita hanno provato a risolverlo. Alcuni sono riusciti nell’intento, molti altri invece no. Non tutti sanno che in occasione del 50° anniversario del noto rompicapo è stato prodotto un esemplare molto particolare in collaborazione con la MegaHouse Corporation. La particolarità di questo esemplare sta proprio nelle sue ridotte dimensioni, in quanto grande solamente 4,9 millimetri.

Lo scorso 23 agosto 2024 proprio questo piccolissimo cubo di Rubik è riuscito ad ottenere un Guinness World Record. Ma, come risolverlo essendo così piccolo? Per poterlo fare sarà necessario utilizzare delle pinzette in grado di rendere i movimenti più precisi.

Alcune informazioni sul piccolissimo cubo di Rubik

A proposito di questo piccolissimo esemplare di cubo di Rubik possiamo dire che questo, rispetto al modello tradizionale, è grande un millesimo. Mentre invece il suo prezzo è decisamente più alto. Infatti è pari a 5250 dollari, e quindi per 750 volte quello che è il prezzo normale. L’elevato valore del piccolo esemplare è proprio legato a quella che è l’alta precisione che serve per poter realizzare un oggetto come questo. Ogni quadrato del corpo del cubo misura infatti 16 millimetri nonostante la sua struttura interna sia uguale a quella del cubo tradizionale. Ed infatti anche in questo caso ogni piccolissima faccia riesce a ruotare perfettamente attorno all’asse.

In riferimento a quello che invece è stato il meccanismo di costruzione possiamo dire che sono stati effettuati dei micro-tagli utilizzando delle punte dal diametro di 1 millimetro. Per poter incidere invece la scritta Rubik’s lunga 1,4 millimetri è stata utilizzata una punta dal diametro di 0,02 millimetri.