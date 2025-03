Colossal Biosciences realizza un esperimento rivoluzionario creando un topo lanoso

Una nuova scoperta potrebbe rivelarsi fondamentale non solo per il presente, ma anche per il futuro e ha come protagonista un topo lanoso. Al centro della scena la società biotecnologica Colossal Biosciences, che dal 2021 è attiva in un programma che ha come fine quello di riportare in vita il mammut lanoso e l’uccello dodo. Il team texano, che risulta essere noto in tutto modo, ha quindi deciso di concentrarsi su tutti quegli animali che si sono estinti, ma che potrebbero avere una nuova chance nel mondo di oggi.

L’obiettivo è quindi quello di riportare in vita tutte queste specie mettendo in atto delle tecniche di salvaguardia che possano tutelarle dall’estinzione. Ovviamente non tutti gli scienziati la pensano nello stesso modo. Il primo intervento preso è stato portato a termine su dei topi.

Sono stati quindi presi molti geni diversi che sono stati veicolati verso gli embrioni dei topi affinché la loro peluria esterna potesse cambiare, diventando lunga e lanosa. Inutile dire come l’esperimento sia completamente riuscito e come da tutto questo sia nato un grande topo lanoso, diventato quindi l’emblema dell’esperimento.

Topo lanoso: quali sono gli obiettivi di Colossal Biosciences?

Il topo lanoso è stato solo il primo risultato ottenuto da questo grande studio ma, a quanto pare, gli scienziati di Colossal Biosciences avrebbero degli obiettivi molto grandi da raggiungere. Tra questi il desiderio di immettere nel carattere estetico degli elefanti quello del mammut, riportando in vita una specie che si è estinta secoli fa.

A prendere la parola l’esperto dell’Università del Montana Christopher Preston, il quale ha parlato di come questa mossa non possa essere intesa come la volontà di resuscitare un animale, ma come qualcosa di più grande. Si creano infatti animali nuovi che però si avvalgono di caratteristiche che contraddistinguevano tutti quelli che si sono estinti in passato. Ovviamente nessuna ricerca è stata ancora pubblicata a tal proposito, ma sono davvero molte alte le aspettative di tutti quelli che sono implicati in questo studio. Che cosa succederà?