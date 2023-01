M3GAN: nuova featurette, James Wan parla del sequel

Arriva oggi nelle sale italiane M3GAN, horror di nuova generazione diretto da Gerard Johnstone e prodotto da James Wan e Jason Blum, di cui possiamo oggi ammirare una featurette dal dietro le quinte. Intervistati a proposito della pellicola, regista e produttori si sono detti possibilisti: Johnstone ha dichiarato un semplice

Oh, beh, s’è parlato di un sequel, ma dovremo attendere e vedere come si metteranno le cose.

Wan, invece, è stato un po’ più specifico:

Quel che dirò è che, in ognuno dei miei film, che sia del Conjuring Universe, di Saw, Malignant, o il qui citato M3GAN, ci piace pensare a un mondo più grande. Per quanto mi riguarda, si tratta di creare un mondo, e sapere che personaggi lo popolano, dove la storia potrebbe andare a parare, e quinti costruire questo mondo più grande, e quindi darci dentro e dire “Ok, sto raccontando questa storia in particolare, ma so anche altre cose che stanno accadendo”. Dunque se saremo abbastanza fortunati da poter avere dei sequel, allora ho idea di dove vogliamo andare.

Prodotto da Jason Blum e James Wan, M3GAN è diretto dal pluripremiato regista Gerard Johnstone (Housebound), con la sceneggiatura di Akela Cooper (Malignant, The Nun 2) basata su una storia di Akela Cooper e James Wan. Il film è interpretato anche da Ronny Chieng (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Lori Dungey (Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, edizione estesa) e Stephane Garneau-Monten (Straight Forward) e uscirà nelle sale cinematografiche a gennaio.

Sinossi:

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

