Amazon dice addio a Inspire, il feed in stile TikTok per lo shopping. Gli utenti ricevevano consigli sugli acquisti attraverso una sezione con video e foto realizzati da influencer e creatori di contenuti.

Il colosso dell’e-commerce abbandona l’esperimento del social shopping dopo poco più di un anno. Amazon ha deciso di interrompere Inspire, la funzionalità in stile TikTok che permetteva agli utenti di scoprire prodotti attraverso un feed di foto e video a scorrimento infinito. La notizia, riportata inizialmente da TechCrunch, è stata confermata da un portavoce di Amazon, Maxine Tagay, che ha spiegato come l’azienda “valuti regolarmente le varie funzionalità per allinearsi meglio con ciò che i clienti indicano come più importante”. Evidentemente, la formula che ibridava shopping e video social non è riuscita a fare breccia nel cuore dei consumatori.

La breve vita di Inspire

Lanciato alla fine del 2022, Inspire permetteva agli utenti dell’app mobile Amazon di scorrere un feed di contenuti organizzati per categorie come design d’interni, skincare e prodotti per animali, con la possibilità di acquistare direttamente gli articoli mostrati nei video e nelle foto. Il timing del lancio coincideva con i test delle funzionalità di shopping su TikTok negli Stati Uniti, che avevano già riscosso successo in Cina.

L’iniziativa aveva però mostrato alcune criticità: nel 2023, i creator avevano criticato Amazon per aver offerto compensi di soli 25 dollari per video su Inspire, una cifra che Bloomberg aveva definito “circa un decimo della tariffa corrente” dell’epoca.

“Oltre ad Amazon, sappiamo che i clienti cercano ispirazione e raccomandazioni sui prodotti nei feed social, e stiamo innovando per rendere lo shopping dei prodotti Amazon più piacevole attraverso integrazioni social fluide”, ha dichiarato Tagay. L’azienda continua infatti a offrire altre funzionalità per la scoperta dei prodotti, come Shop by Interest e guide allo shopping basate sull’AI.

Ovviamente il fallimento di Inspire non implica che Amazon abbia smesso di voler sperimentare con nuove formule di shopping ancora più interattive e personalizzate, con precisione, sui gusti individuali di ciascun cliente. Nel frattempo, il colosso si prepara ad annunciare importanti novità: a fine mese si terrà un importante evento dedicato alle nuove funzionalità di Alexa alimentate dall’AI di nuova generazione.