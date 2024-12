Il meme di Eduardo diventa realtà: KFC lancia un Tamagotchi a tema pollo fritto per i nostalgici degli anni ’90.

KFC ha presentato Eduardochi, un bizzarro e divertente dispositivo digitale che richiama i famosi Tamagotchi degli anni ’90. Ma questa volta, invece di prenderti cura di un animaletto virtuale, ti occuperai di un cosciotto di pollo fritto! Ideato in collaborazione con l’agenzia creativa PS21, Eduardochi consente ai fan del brand di nutrire, coccolare e accudire una versione digitale del celebre pollo KFC mentre cresce e si evolve.

Il dispositivo rimane fedele all’estetica retrò: uno schermo digitale, quattro pulsanti e un sistema a batteria che evoca immediatamente la nostalgia degli anni ’90. Una combinazione perfetta per conquistare i nostalgici dei gloriosi anni ’90 e i fan della catena di fast food.

Lancio esclusivo a Madrid… per ora

Per celebrare il lancio, KFC ha organizzato un pop-up Chicken Store nella centralissima Plaza de Callao a Madrid dal 26 al 28 novembre 2024, dove è stato possibile ottenere in anteprima Eduardochi, insieme a sconti e promozioni speciali. Il prodotto è stato reso disponibile sull’app e sul sito web di KFC a partire dal 25 novembre, mentre dal 3 dicembre potrà essere acquistato nei ristoranti KFC in tutta la Spagna al costo di 3,99€ con l’acquisto di un menu.

L’idea di Eduardo, un cosciotto di pollo stilizzato e dotato di ‘vita propria’, nasce nel 2021 come meme virale sui social, dove gli utenti si divertivano a dare nomi spagnoli agli oggetti più improbabili. Eduardo è diventato presto un simbolo ironico, tanto da ispirare anche una fragranza limitata chiamata Eau D’uardo, basata sulla celebre miscela di erbe e spezie segreta di KFC.