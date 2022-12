Amazon diventa simile a TikTok: arriva il feed con i mini-spot pubblicitari, già reclutati i primi influencer

Il modello non è quello delle vecchie televendite, ma quello della nuova frontiera degli acquisti impulsivi all'interno dei social network.

Anche Amazon insegue TikTok: negli USA debutta un nuovo feed sempre dedicato allo shopping, ma calato in una dimensione ‘social’. I prodotti vengono presentati da brevi video, forse nel tentativo di inseguire il trend ‘TikTok made me buy it‘, hashtag utilizzatissimo da e-commerce, venditori in drop shipping e altri mercanti di ciarpame di dubbie utilità e qualità.

Il feed in questione si chiama ‘Inspire’. L’utente può scrollare all’infinito, proprio come su TikTok e Instagram, visionando foto e video di centinaia di prodotti. Se è interessato a qualcosa, potrà ordinare il prodotto con un semplice tap.

Ad esempio, Amazon Inspire potrebbe mostrare il video di un anello indossato da una modella e ripreso da angolazioni diverse, nel tentativo di dare all’utente un maggior numero di informazioni e invogliare all’acquisto.

Questa volta Amazon deve giocare in difesa, perché TikTok non è l’unico social ad aver introdotto gli acquisti in-app. Anche Instagram e YouTube hanno fatto altrettanto, con il rischio di rubare sempre più quote di mercato al colosso fondato da Jeff Bezos.

Amazon – scrive il WSJ – avrebbe peraltro reclutato un piccolo manipolo di influencer, incaricati di realizzare video promozionali da inserire nella nuova sezione. Insomma, il modello da inseguire non è quello delle vecchie televendite, ma quello della nuova frontiera degli acquisti impulsivi all’interno dei social network, dove influencer e piccoli artisti riescono a creare un legame più stretto e diretto con i loro clienti.